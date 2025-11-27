27 de noviembre de 2025 Inicio
El look robusto de David Beckham en un ambiente de pub que se robó las miradas

El exfutbolista presentó su colección de ropa de invierno con una cuidada sesión de fotos. Eligió un estilo urbano y relajado, pero con un toque de sofisticación.

Beckham deslumbró con un outfit de su propia colección.

  • David Beckham compartió una sesión de fotos para promocionar su cápsula de ropa de invierno.
  • El exfutbolista posó en un típico pub inglés y con la infaltable taza de té en una mano.
  • Usó una campera oversize marrón con un cuello de piel falsa.
  • La combinó con pantalones azul marino y botas de combate marrones.

David Beckham es sinónimo de elegancia tanto dentro como fuera de la cancha. El exjugador sigue vinculado al fútbol como propietario del Inter de Miami pero, desde su retiro, también incursionó en el mundo de la moda, y recientemente sorprendió con un look robusto que se robó todas las miradas.

A través de sus redes sociales, Beckham compartió una sesión de fotos para promocionar su nueva cápsula de ropa, centrada en prendas para afrontar el invierno europeo. Eligió posar en un ambiente de pub y con una taza del famoso té inglés, completando un estilo relajado pero con un toque de sofisticación.

El exfutbolista usó una remera básica blanca de cuello redondo y, sobre ella, una campera oversize de gamuza en un tono marrón oscuro, con detalles de costuras visibles y un cuello acolchado tipo shearling en color crema. La combinó con pantalones ajustados azul marino y botas de combate de color marrón gastado.

Qué dijo David Beckham tras ser nombrado caballero por el rey Carlos III

David Beckham ganó muchos trofeos a lo largo de su carrera como jugador, pero pocos se comparan con el título de Sir. El pasado 4 de noviembre, el rey Carlos III de Inglaterra lo nombró caballero en una ceremonia que se realizó en el castillo de Windsor y reconoció sus logros deportivos y caritativos.

"Ha sido una semana muy emotiva. No estaba nervioso, solo emocionado, porque significa mucho para mí y mi familia", aseguró el exfutbolista a la revista People. "Es un gran honor recibirlo, y, en general, fue un día muy especial para nosotros. Es un recuerdo que atesoraré toda mi vida", agregó.

Beckham estuvo acompañado por su esposa, Victoria, sus padres y tres de sus cuatro hijos. "No podría estar más orgulloso. La gente sabe lo patriota que soy, amo a mi país. Siempre he dicho lo importante que es la monarquía para mi familia. Tengo la suerte de haber viajado por todo el mundo, y la gente solo quiere hablar conmigo de nuestra monarquía. Me llena de orgullo", afirmó a la BBC.

