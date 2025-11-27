La rutina de solo 20 minutos para quemar grasa y ganar fuerza Este entrenamiento es la solución ideal para las personas que quieren hacer ejercicio, pero tienen poco tiempo. Se puede hacer en casa con solo un par de mancuernas. Por + Seguir en







Esta rutina debe hacerse al máximo nivel de intensidad. Pexels

Esta rutina de solo 20 minutos es perfecta si tenés poco tiempo para entrenar.

Si se hace con constancia, ayuda a quemar grasa y ganar fuerza.

Consiste en cuatro ejercicios: peso muerto, zancadas hacia atrás, dominadas y press banca con mancuernas.

Todos deben realizarse al máximo nivel de intensidad. Hacer actividad física es parte esencial de un estilo de vida saludable, junto con el descanso y la alimentación. Y aunque muchas personas son conscientes de esto y quieren ejercitarse, sus actividades diarias les dejan muy poco tiempo disponible. Por suerte, existe una rutina de solo 20 minutos para quemar grasa y ganar fuerza.

La ventaja de este entrenamiento es que podés hacerlo en tu casa o en cualquier espacio reducido, ya que solo necesitás un par de mancuernas. Si te comprometés a hacerlo con la técnica correcta y a repetirlo dos o tres veces por semana, vas a ver resultados en pocas semanas.

Esta rutina de 20 minutos es útil para las personas que tuvieron que dejar el gimnasio por falta de tiempo y esperan retomarlo en un futuro, pero también para aquellas que saben que los entrenamientos más extensos no son lo suyo y buscan opciones sencillas y atractivas que puedan hacer en casa.

ejercicio Así es la rutina de 20 minutos para quemar grasa y ganar fuerza Esta rutina solo toma 20 minutos al día pero, si se sostiene a lo largo del tiempo, es suficiente para quemar grasa, aumentar masa muscular y ganar fuerza. Consiste en solo cuatro ejercicios que deben realizarse al máximo nivel de intensidad, hasta que no puedas repetirlos con buena técnica. En ese momento, pasá al siguiente ejercicio y así sucesivamente, hasta que vuelvas a empezar la serie o se acabe el tiempo.

Peso muerto: con una mancuerna en cada mano, parate con las piernas abiertas al ancho de los hombros. Inclinate hacia adelante con la espalda recta y llevá la cadera hacia atrás, de manera que las mancuernas bajen hacia el piso pegadas a tu cuerpo. Luego volvé a subir lentamente. Zancada hacia atrás: desde la posición de pie, llevá la pierna derecha hacia atrás y bajá el tronco. Las dos piernas deben quedar flexionadas a 90 grados, con la rodilla derecha casi tocando el suelo. Volvé a la posición inicial y repetí el movimiento con la pierna izquierda. Dominadas deslizantes: acostate boca abajo en una toalla, con las rodillas dobladas y los pies cruzados en el aire. Apoyá las palmas en el suelo, por delante de tu cabeza, y arrastrá el cuerpo haciendo fuerza con los brazos hasta que tu cabeza sobrepase las manos. Empujá para volver a la posición inicial y repetí el movimiento. Press banca con mancuerna: en tu casa, podés acostarte en un banco o un par de sillas de manera que tus pies estén firmes en el suelo. Agarrá las mancuernas con las palmas hacia el frente y los codos en un ángulo de 45 grados respecto al cuerpo. Bajalas hasta que estén a la altura del pecho, empujá hacia arriba hasta extender los brazos y repetí el movimiento.