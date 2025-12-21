Javier Milei mantiene una imagen positiva a dos años de su asunción y Victoria Villarruel tiene un alto rechazo Un informe de una consultora marcó que la percepción favorable del mandatario alcanza el 50,5%. En contrapunto, la buena impresión hacia la vicepresidenta es de apenas el 40%. Esteban Bullrich sorprendió y se metió segundo en el ranking. Por + Seguir en







Javier Milei y Victoria Villarruel mantienen una tensa relación.

Un relevamiento de la consultora Trends expuso que la imagen positiva del presidente Javier Milei alcanza el 50,5%, lo que lo posiciona como el líder del ranking con mejor valoración entre 14 dirigentes nacionales. Además, la vicepresidenta Victoria Villarruel, el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se ubican entre los funcionarios del Gobierno con peor percepción.

La encuesta marcó que Milei encabeza la lista de dirigentes nacionales con mayor imagen positiva, mientras que por detrás figuran el exsenador nacional Esteban Bullrich con un 50,2%, la exministra de Seguridad y actual senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cosecha un 49% y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con un 45% frente a un 41% de percepción negativa.

En contrapunto, el ministro de Economía, Luis Caputo, cuenta con un 43% de aprobación y 44% de rechazo. En este marco, Villarruel (40%), Santiago Caputo (40%) y Karina Milei (35%) quedan relegados en la tabla debido a que sus niveles de imagen negativa superan el 50%.

Javier Milei Javier Milei mantiene una imagen positiva a dos años de su asunción. En tanto, en la oposición el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la expresidenta Cristina Kirchner presentan un rechazo del 56% y 61% respectivamente. El cierre del ranking lo ocupan los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), con apenas un 34% y 27% de imagen positiva, respectivamente, penalizados principalmente por un bajo nivel de conocimiento a nivel nacional.