21 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Javier Milei mantiene una imagen positiva a dos años de su asunción y Victoria Villarruel tiene un alto rechazo

Un informe de una consultora marcó que la percepción favorable del mandatario alcanza el 50,5%. En contrapunto, la buena impresión hacia la vicepresidenta es de apenas el 40%. Esteban Bullrich sorprendió y se metió segundo en el ranking.

Por
Javier Milei y Victoria Villarruel mantienen una tensa relación.

Javier Milei y Victoria Villarruel mantienen una tensa relación.

Un relevamiento de la consultora Trends expuso que la imagen positiva del presidente Javier Milei alcanza el 50,5%, lo que lo posiciona como el líder del ranking con mejor valoración entre 14 dirigentes nacionales. Además, la vicepresidenta Victoria Villarruel, el asesor presidencial Santiago Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se ubican entre los funcionarios del Gobierno con peor percepción.

El Gobierno sufrió traspiés en ambas cámaras del Congreso.
Te puede interesar:

El Gobierno intenta salir del desconcierto luego del inesperado traspié legislativo

La encuesta marcó que Milei encabeza la lista de dirigentes nacionales con mayor imagen positiva, mientras que por detrás figuran el exsenador nacional Esteban Bullrich con un 50,2%, la exministra de Seguridad y actual senadora nacional por La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, cosecha un 49% y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con un 45% frente a un 41% de percepción negativa.

En contrapunto, el ministro de Economía, Luis Caputo, cuenta con un 43% de aprobación y 44% de rechazo. En este marco, Villarruel (40%), Santiago Caputo (40%) y Karina Milei (35%) quedan relegados en la tabla debido a que sus niveles de imagen negativa superan el 50%.

Javier Milei
Javier Milei mantiene una imagen positiva a dos años de su asunción.

Javier Milei mantiene una imagen positiva a dos años de su asunción.

En tanto, en la oposición el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y la expresidenta Cristina Kirchner presentan un rechazo del 56% y 61% respectivamente. El cierre del ranking lo ocupan los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba), con apenas un 34% y 27% de imagen positiva, respectivamente, penalizados principalmente por un bajo nivel de conocimiento a nivel nacional.

El relevamiento fue llevado adelante sobre 2.000 casos entre el 4 y 9 de diciembre, en la previa del segundo aniversario de la asunción de Milei como jefe de Estado, que se produjo el 10 de diciembre.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El diputado Alberto Benegas Lynch insultó a quienes se atreven a romper filas con La Libertad Avanza.

Benegas Lynch: "El que pretenda estar fuera de Milei es un desagradecido y un imbécil"

Los presidentes de los Estados parte del Mercosur cerraron este sábado su cumbre en Foz de Iguazú y terminó el mandato pro témpore de Brasil.

Los líderes del Mercosur expresaron su "decepción" por no firmar el tratado con la Unión Europea

La 67° Cumbre de Jefes de Estados del Mercosur y Estados Asociados se realiza en Foz de Iguazú, Brasil.

Milei asistió a la cumbre del Mercosur en Brasil, tras el aplazo del acuerdo con la Unión Europea

Javier Milei criticó al Mercosur en su discurso y pidió por aranceles modernos.

Dura crítica de Milei al Mercosur en la cumbre: "Necesita una reforma integral"

Lula da Silva y un seco recibimiento a Javier Milei en la Cumbre del Mercosur en Foz de Iguazú.

El frío saludo entre Milei y Lula en el inicio de la Cumbre del Mercosur

play

Kicillof: "Hace dos años sufrimos la política económica del Gobierno"

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, El hombre de tu vida, la novela argentina que ahora está en este sitio web y es tendencia, arrasó en 2011 en la televisión nacional y ahora lo está haciendo en este boom de streaming.
play

Esta novela con Guillermo Francella fue furor en su momento y ahora se puede ver en Netflix: cuál es

La presentación del look se dio a través de sus redes sociales.

La impresionante transformación de Guillermina Valdés: cambió de look al cierre del 2025

Brad Pitt vuelve a destacarse en el catálogo de Netflix.
play

Fue filmada en Argentina, está en Netflix y la protagoniza Brad Pitt: la película para ver antes de fin de año

George Clooney recordó a su hermana Adelia.

Murió la hermana de George Clooney a los 65 años: el desgarrador mensaje del actor

Pity Álvarez hizo delirar a 35 mil personas que estuvieron en el estadio Mario Alberto Kempes

Pity Álvarez volvió a los escenarios en Córdoba después de siete años: las perlitas de su show

Christian Petersen es un reconocido chef y empresario argentino de 56 años

Revelan un dato alentador sobe la salud de Christian Petersen

últimas noticias

play
Ahora, llegó a la gran N roja, El hombre de tu vida, la novela argentina que ahora está en este sitio web y es tendencia, arrasó en 2011 en la televisión nacional y ahora lo está haciendo en este boom de streaming.

Esta novela con Guillermo Francella fue furor en su momento y ahora se puede ver en Netflix: cuál es

Hace 5 minutos
Capricornio enseña que la abundancia llega cuando hay orden interno y compromiso real.

El mejor ritual de abundancia para el 21 del 12: cómo aprovechar la energía del solsticio

Hace 6 minutos
Javier Milei y Victoria Villarruel mantienen una tensa relación.

Milei mantiene una imagen positiva a dos años de su asunción y Villarruel tiene un alto rechazo

Hace 13 minutos
La rutina completa consta de seis ejercicios. 

El entrenamiento exprés para personas que están muy ocupadas: dura 15 minutos

Hace 34 minutos
La inactividad física sostenida impacta en músculos, huesos y metabolismo, con efectos acumulativos en la salud.

Esto le pasa al cuerpo si dejás de hacer ejercicio: tomá nota

Hace 44 minutos