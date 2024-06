Martín Kohan: "Decir que quien necesita comida puede elegir morirse es siniestro"

El escritor reflexionó sobre el significado del discurso libertario de Javier Milei en situaciones dramáticas como fue el no reparto de toneladas de comida a quienes más lo necesitan.

En el programa Fuera de Agenda en C5N , con la conducción de Lautaro Maislin y Daniela Gian, el escritor y docente aseguró: "Cuando desde el que tiene el poder y la responsabilidad de suministrar comida a los que pasan hambre devuelve con un chiste que no es gracioso estamos en un punto siniestro".

Kohan reflexionó este sábado sobre la llegada del discurso libertario a la gente: "Para que estas categorías y los valores de la libertad hayan sido tomados en manos de un proyecto de estas características hubo errores gravísimos".

Kohan se preguntó por los "traspiés y descuidos" que se cometieron para que la sociedad argentina haya elegido un gobierno con las ideas de La Libertad Avanza: "¿Que se hizo para que sectores tan fuertemente reaccionarios, sometidos a los poderes tradicionales, los poderes económicos, a los que son dóciles y que responden a esos grupos de poder, hayan tomado la palabra libertad, rebeldía y vida como la suya?".

El discurso violento "no es una batalla cultural"

Entre otros conceptos, Martín Kohan remarcó la característica del discurso violento de Javier Milei desde el poder. En esta "lógica de las redes", aseguró que "el que más y mejor insulta es el más energúmeno y se lleva la medalla".

Agregó: "El jefe de Estado tiene una tesitura elaborada, firme y doctrinaria, que no está dispuesto a revisar ni a someter a discusión. Cuando se le plantearon debates posibles a su concepción de la libertad respondió con violencia. Si no se abre esa discusión, porque reacciona muy virulento y con denigración a su interlocutor, eso no es una batalla cultural".

En este sentido, resumió sobre "las posibilidades de la libertad para que ésta tenga sentido sino pasa a ser una palabra vacía. ¿Qué libertad tiene el que no tiene el alimento asegurado?", concluyó.