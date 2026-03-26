De qué se trata La revolución de Jesús, la película basada en hechos reales que llegó a Netflix sobre un caso que cambió a Estados Unidos El término "La Revolución de Jesús" (o Jesus Revolution) se refiere principalmente a un histórico movimiento espiritual contracultural y a la exitosa película de 2023 que narra dichos eventos. + Seguir en







La película "La Revolución de Jesús" (Jesus Revolution, 2023) cuenta la historia real del despertar espiritual que surgió en el sur de California a finales de los años 60 y principios de los 70.

El término "La Revolución de Jesús" (o Jesus Revolution) se refiere principalmente a un histórico movimiento espiritual contracultural y a la exitosa película de 2023 que narra dichos eventos. Conocido como el "Jesus Movement", fue un despertar espiritual evangélico que comenzó a finales de la década de 1960 en la costa oeste de Estados Unidos.

Surgió entre jóvenes hippies que buscaban la verdad más allá de las drogas y el sistema tradicional. El pastor Chuck Smith, el predicador Lonnie Frisbee y un joven Greg Laurie, quienes abrieron las puertas de la iglesia a jóvenes que eran rechazados por su apariencia.

La película que actualmente está disponible en Netflix, desde hace ya varios días de marzo 2026, es un drama basado en hechos reales que dramatiza el testimonio de Greg Laurie durante este avivamiento. La misma cuenta con un gran elenco, de prestigiosos actores y actrices que hacen aún más entretenida su trama. A continuación te dejamos toda la información y un avance para que no te la pierdas esta última semana del mes.

Sinopsis de La revolución de Jesús, la sorpresiva película que llegó a Netflix La película "La Revolución de Jesús" (Jesus Revolution, 2023) cuenta la historia real del despertar espiritual que surgió en el sur de California a finales de los años 60 y principios de los 70. Narra cómo jóvenes hippies buscaron la verdad en la fe cristiana, transformando la cultura y las iglesias tradicionales.

Basada en la vida de Greg Laurie, muestra la transición de jóvenes hippies, inmersos en drogas y la búsqueda de sentido, hacia el cristianismo evangélico.

jesus Tráiler de La revolución de Jesús Embed - La Revolución de Jesús l Tráiler Oficial Reparto de La revolución de Jesús Los actores principales son los siguientes: El pastor tradicional Chuck Smith (Kelsey Grammer), el carismático predicador hippie Lonnie Frisbee (Jonathan Roumie) y el joven buscador Greg Laurie (Joel Courtney). jesusss