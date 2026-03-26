Franco Colapinto y la posibilidad de la exhibición de F1 en Argentina: "Sería increíble" En la previa del Gran Premio de Japón, el piloto argentino se refirió a la intención de presentarse en Buenos Aires durante abril, por la suspensión de las carreras de Bahréin y Arabia Saudita. Por + Seguir en







"En el futuro sería increíble que sucediera", reconocio Colapinto por la posibilidad de hacer una exhibición con Alpine

La Fórmula 1 volverá al ruedo este fin de semana con el Gran Premio de Japón y luego tendrá un parate de casi un mes por la suspensión de Bahréin y Arabia Saudita, a raíz de ellos, surgió la posibilidad que Franco Colapinto haga una exhibición con su Alpine en Buenos Aires.

En la previa de su debut en Suzuka, el argentino no le escapó a la posibilidad de llegar a Buenos Aires, una intención que empezó a tomar forma hace tiempo y sigue en evaluación.

“Sería genial. Es algo que siempre he querido hacer porque es muy difícil para la gente de Argentina. Tengo muchísimos fans y mucha gente que me apoya desde que era muy pequeño, en la F3, y han pasado 25 años desde que un piloto argentino corrió en la F1”, sostuvo.

Al mismo tiempo, reconoció que en lo personal “poder llevar un coche de Fórmula 1 a Argentina con toda esta gente tan apasionada y los aficionados a este deporte, sería genial”. “Sé que es muy difícil para ellos venir a las carreras. Es un gran esfuerzo y un gran sacrificio, así que, para mí, el equipo y los patrocinadores, poder llevar un coche allí para que lo disfruten y lo vivan sería increíble”, sostuvo.

De igual modo, bajó la ansiedad y aclaró que “no creo que haya nada confirmado ni cerca de serlo, pero es un sueño que he tenido desde que entré en la F1 y algo que en el futuro sería increíble que sucediera”. “No sé si ahora o cuándo. Me gustaría mucho que esto se hiciera realidad. Ya veremos. Pero sí, no tengo noticias ni nada confirmado. Es solo un sueño en mi mente”, anheló.