Axel Kicillof convocó a los intendentes para evaluar el impacto del plan económico de Javier Milei

El encuentro está previsto para este jueves a la tarde. Además, el gobernador de la provincia de Buenos Aires buscará enviar un mensaje de unidad de cara a las elecciones de 2027.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, llamó a los 135 intendentes para compartir una reunión en la Casa de Gobierno de La Plata con el objetivo de analizar el impacto del plan económico del presidente Javier Milei y, también, elaborar un plan para contrarrestar los daños en las finanzas bonaerenses.

El encuentro está previsto para este jueves a partir de las 15:30 en el Salón Dorado de la Gobernación. Tendrá un carácter amplio, ya que fueron convocados todos los intendentes bonaerenses, independientemente de su sello político. La reunión fue titulada "Consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico".

Se espera que durante el encuentro se analice el impacto de las medidas del Gobierno sobre los recursos de la Provincia y sus municipios, en un contexto de caída del ingreso real, crisis en la industria y la negativa de Milei a transferir recursos para la obra pública local. Además, el Gobernador buscará enviar un mensaje de unidad de cara a las elecciones de 2027 y elaborar junto a los intendentes un plan para reducir las consecuencias de las decisiones de la Casa Rosada.

En este sentido, cuando termine el evento, Kicillof buscará mostrar una foto amplia con intendentes tanto fieles a su figura, como así también jefes comunales del PRO, radicales y otras figuras cercanas al peronismo , pero disidentes a la conducción del exministro de Economía de CristinaKirchner.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , asistió a la movilización a la Plaza de Mayo en el marco del 50° aniversario del último golpe de Estado militar y volvió a cargar contra Javier Milei , ya que marcó que distintos fragmentos de los discursos del Presidente son similares a los del primer ministro de Economía durante la dictadura, José Martínez de Hoz.

En diálogo con un grupo de periodistas, Kicillof cuestionó nuevamente las políticas del jefe de Estado: "El Gobierno no está en una batalla cultural contra una cuestión ideológica, sino con lo que fue la historia argentina. No hay que distraerse ni confundirse. Hay fragmentos de los discursos de Milei que son idénticos a los de Martínez de Hoz. Al Presidente, cuando se le pregunta qué cree de la democracia, dice 'bueno, hay que ver'. Son demasiados indicios".

Axel Kicillof

En tanto, destacó la marcha hacia la Plaza de Mayo. "Estamos luchando por la democracia, la salud y la educación pública. El pueblo entendió cuáles son sus derechos. Por suerte tenemos a Estela, Taty y Carmen. Hay algunas que siguen de pie y luchando con vida. Venir acá me hace acordar a Hebe. Nos reconocen en todo el planeta por la política de derechos humanos, los juicios y la memoria, verdad y justicia", subrayó.

También expuso su preocupación por el avance de la derecha en distintos países: "Uno mira y hay un auge. En Europa algunos reivindican a Hitler abiertamente. Es muy doloroso y trágico, pero nunca esas ideas tan extremas y absurdas son de trasnochados que tienen una batalla cultural, sino que hay poderosos intereses detrás de eso y corporaciones. Están defendiendo la concentración de la riqueza y le quitan posibilidades a los laburantes".