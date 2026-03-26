El insólito error de Juli Poggio en Pasapalabra que se volvió viral: "¡Pinocho!" La exparticipante de Gran Hermano participó del rosco de famosos y confundió a dos personajes de la televisión argentina. “Cuando tenés todas esas letras en tu cara se te confunden los personajes”, se excusó. + Seguir en







Juli Poggio y su error en Pasapalabra. Redes sociales

La exparticipante de Gran Hermano, Julieta Poggio, participó del programa Pasapalabra de Telefe y se sometió al rosco de Iván de Pineda. Una de sus respuestas fue viral porque confundió a un dibujito con un personaje del ámbito televisivo.

“Personaje de la literatura y del cine. Muñeco de madera que cobra vida y le crece la nariz cuando miente”, indicó Ivan. A lo que Poggio sin dudar contestó: “Piñón fijo”, pero era un error, ya que la respuesta correcta es Pinocho.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/2037136905502908887&partner=&hide_thread=false "Pinocho"



Por este incómodo momento que protagonizó Juli Poggio. pic.twitter.com/Mw0Ut2sl0V — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 26, 2026 La respuesta generó risas entre los presentes y ella se justificó: “Obvio que sabía que era Pinocho. Cuando tenés todas esas letras en tu cara se te confunden los personajes”.