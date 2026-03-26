El insólito error de Juli Poggio en Pasapalabra que se volvió viral: "¡Pinocho!"

La exparticipante de Gran Hermano, Julieta Poggio, participó del programa Pasapalabra de Telefe y se sometió al rosco de Iván de Pineda. Una de sus respuestas fue viral porque confundió a un dibujito con un personaje del ámbito televisivo.
La exparticipante de Gran Hermano participó del rosco de famosos y confundió a dos personajes de la televisión argentina. “Cuando tenés todas esas letras en tu cara se te confunden los personajes”, se excusó.
La exparticipante de Gran Hermano, Julieta Poggio, participó del programa Pasapalabra de Telefe y se sometió al rosco de Iván de Pineda. Una de sus respuestas fue viral porque confundió a un dibujito con un personaje del ámbito televisivo.
“Personaje de la literatura y del cine. Muñeco de madera que cobra vida y le crece la nariz cuando miente”, indicó Ivan. A lo que Poggio sin dudar contestó: “Piñón fijo”, pero era un error, ya que la respuesta correcta es Pinocho.
La respuesta generó risas entre los presentes y ella se justificó: “Obvio que sabía que era Pinocho. Cuando tenés todas esas letras en tu cara se te confunden los personajes”.
El momento no tardó en viralizarse en redes sociales, donde muchos usuarios reaccionaron con humor ante la confusión y compartieron el clip acompañado de memes. A pesar del blooper, Julieta se lo tomó con naturalidad y siguió participando del juego con buena energía.