El Gobierno bajó un cuadro de Perón y Evita de Casa Rosada: la explicación oficial Por orden de la Secretaría General de la Presidencia, la imagen fue descolgada por presuntos "daños estructurales". Suenan varios próceres para reemplazar la pintura y hasta se mencionó a Lionel Messi, capitán de la Selección argentina. Por + Seguir en







El pintor Numa Ayrinhac fue elegido por Eva Perón para retratarla a ella y a su familia.

El Gobierno ordenó descolgar una réplica del histórico cuadro del expresidente Juan Domingo Perón y su esposa, María Eva Duarte de Perón, ubicada en Casa Rosada. El motivo respondería a que se encontraba "dañado", y se evalúan las efigies de distintas figuras para reemplazarlo, entre ellas, Lionel Messi.

Según averiguó C5N.com, el retiro de la obra fue solicitado por la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, que también pidió quitar la imagen del glaciar Perito Moreno que se exhibía enfrente, copia de una obra de Helmut Ditsch.

Desde la secretaría alegaron "problemas estructurales" para justificar el descuelgue de los cuadros, ubicados en la oficina de Javier Lanari, secretario de Comunicación y Prensa.

cuadro Juan Domingo Perón Eva Perón Casa Rosada El cuadro de Perón y Evita fue quitado alegando "daños estructurales". El retrato de Perón y Evita es una copia del original en óleo sobre tela de 220 centímetros de alto por 150 centímetros de ancho de 1948 que se encuentra exhibido en el Museo de Casa Rosada. Se trata de la última obra del pintor Numa Ayrinhac, que sobrevivió a la destrucción de la simbología peronista en el marco del proceso de "desperonización" tras el golpe de Estado de 1955. Según indicaron, fue enviado a reparación, al igual que le mural del glaciar.

Karina Milei ya había impulsado en 2024 el cambio de nombre del Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario de la Casa Rosada, que pasó a llamarse Salón de los Próceres, una modificación anunciada el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Esto implicó descolgar cuadros de mujeres históricas y reemplazarlos por hombres.