Estela de Carlotto: "Milei no existe como presidente, está viajando permanentemente"

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto , manifestó su preocupación por la gestión de Javier Milei , de quien sostuvo que " no existe como presidente " porque está "olvidando el hambre de los humildes y los pobres", en referencia a la decisión del Gobierno de no distribuir los alimentos acopiados en galpones .

"No existe como presidente, ustedes ven que está viajando permanentemente, haciendo cosas no sé si buenas para el país o qué, olvidando el hambre de los humildes y los pobres ", señaló en declaraciones radiales.

En esa línea, reflexionó: "A veces no sé si estamos siendo gobernados por un extraño personaje con su mente no muy clara, o si quizá tenga todo un proyecto para hacer e irse cuando a él le convenga". "Hay que respetar a quienes lo votaron, pero que él nos respete y eso hay que exigírselo", añadió.

Por otra parte, sostuvo que Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, "no ha cumplido con su función" en relación a la decisión de retener seis mil toneladas de alimentos destinados a comedores populares.

"Esconder esa cantidad enorme de alimentos, que vinieron del Gobierno anterior, que si no se usan, no sirven más, es un delito contra la humanidad. Hay gente que no tiene más que un café a la mañana y a la noche algún sanguchito o algo así y, seguramente, va a seguir perdiendo su salud y los niños van a ser niños débiles... Y ella está tranquilita sentada cobrando sus buenos pesos. Si ha hecho algo, que lo diga, que lo manifieste y se ponga al frente", advirtió.

Estela de Carlotto recordó a Nora Cortiñas

Pero también dedicó unas palabras para recordar a una de sus compañeras de militancia, Nora Cortiñas, que falleció este jueves a los 94 años. "Fue una gran compañera, una luchadora, lamentamos tantísimo su partida", expresó.

"Una persona luchadora, con un dolor tan fuerte, arrastrando durante toda su vida ese dolor", indicó en relación a 'Norita', quien dedicó su vida a la búsqueda de su hijo Carlos Gustavo Cortiñas, desaparecido durante la última dictadura militar. "Tuvimos también momentos de festejos, de encuentros por justicia y falta mucho todavía", recordó.

"Nosotras tenemos una edad en la que hay que pensar que hay herederos que siguen y que ellos van a seguir buscando lo que no se pudo alcanzar", concluyó.