María Eugenia Vidal pidió "mecanismos de coordinación" entre el PRO y La Libertad Avanza

En tal sentido, a pesar de que afirmó que el presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri mantienen un vínculo, advirtió que "todavía faltan mecanismos de coordinación entre ambas fuerzas, entre otras cosas porque es un Gobierno de una fuerza política que se creó hace dos años que pasó de ser una fuerza local a ser una fuerza nacional".

En tanto, marcó las necesidades del gobierno encabezado por Milei. "Es un Gobierno que necesita acompañamiento, pero todavía no termina de organizarse y es más difícil que se organice en su vínculo con el PRO. Pero más allá de las tensiones y diferencias que también las hay, la semana pasada por ejemplo no estuvimos de acuerdo con un DNU que le asignaba u$s100 millones a la SIDE sin explicación", expresó.

Macri Vidal María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.

María Eugenia Vidal, sobre el conflicto por los colectivos en el AMBA: "La Ciudad no puede intervenir porque no tiene las competencias transferidas"

Por otro lado, se refirió al conflicto entre la administración de La Libertad Avanza y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el traspaso de las líneas de colectivos y la quita de subsidios al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA): "La Ciudad no tiene la competencia sobre el transporte, no concesiona a las empresas los servicios de los transportes, no fija los recorridos, no fija las tarifas y no subsidia a las empresas".

"El subsidio que pone la Ciudad lo pone para las líneas que empiezan y terminan en la Ciudad de Buenos Aires", agregó en esta línea.

También marcó que "la Nación lo que dice es 'yo no voy a subsidiar más a las empresas' y si pasa eso tienen que aumentar las tarifas porque las empresas colapsan y no prestan más servicios o los usuarios tienen que pagar más. La Ciudad no puede intervenir porque no tiene las competencias transferidas".