Lourdes Arrieta, tras abandonar La Libertad Avanza: "Milei dice que viene a despertar leones, pero a los leones nos ponen un bozal"

La diputada denunció que dentro de la bancada libertaria "hay mucho verticalismo" y "el esquema es no hablar". "Desde el Ejecutivo siempre había un NN que me decía que me callara", aseguró.

"Rompí con el esquema de comunicación que tienen ellos que es justamente no hablar, esperar que baje la espuma, no decir nada, dejar que todo pase, y eso va en contra de mis principios", explicó, y reveló que "desde el Ejecutivo siempre había un NN que me decía que me callara".

"Creo que hay una convivencia razonable, entendible, que podemos tener pensamientos críticos y disentir, pero también consensuar. Insisto en el diálogo, en retomar vínculos ya desde otro lugar donde uno puede tener una voz propia", sostuvo en diálogo con radio Splendid.

nota Arrieta Lourdes Arrieta renunció al bloque de diputados de LLA.

Arrieta afirmó que dentro del bloque de LLA "hay mucho verticalismo. Mientras que Javier (Milei) nos dice 'no vengo a criar corderos, sino a despertar leones', acá los que somos leones alzamos la voz y nos quieren poner un bozal a toda costa si no hacemos lo que dice el presidente de la Cámara", señaló en referencia a Martín Menem.

"Es una etapa que culminó y hay que pensar en lo que uno puede construir. Mi primer cercanía es hacia Oscar Zago y creo que podemos construir junto con diputados del PRO, y por qué no un interbloque. Veremos más adelante qué pasa", concluyó.

