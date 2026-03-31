Carlos Francisco Pérez, el padre del exfutbolista de River Enzo Pérez, fue detenido este martes en Mendoza por el presunto delito a una nena de 12 años. La denuncia, realizada por la hija de su pareja, señala que el delito se habría cometido en el interior de la casa del hombre de 68 ubicada en la ciudad de Maipú.
"Lo más probable es que todo sea sometido ahora a una investigación. A partir de esta denuncia, que es gravísima, estamos hablando además de la hija de su pareja que pudo contárselo a su madre y le diera detalles de lo que sucedía dentro de la casa que ambos comparten en la calle Montecaseros", informó la periodista de C5N Yanina Álvarez.
En este marco, la fiscal de la causa ordenó la detención del hombre en una dependencia provincial local. Por su parte, la niña será sometida en las próximas horas a una cámara gesell para brindar y aportar detalles sobre la denuncia.
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Medios locales, señalan que el delito se habría llevado a cabo el sábado por la noche en el interior de la propiedad donde y donde la menor refirió a una conducta inapropiada por parte del Carlos, cuando ambos estaban en la planta baja de la casa, mientras su madre estaba en el piso superior.
La denunciante aseguró que la pequeña le expresó que Pérez permanecía sentado en el comedor y cuando ella bajó a buscar el cargador, él le dio un abrazo y luego le quiso dar un beso en la boca. Luego, le habría dicho “cuándo vamos a estar juntos”, ante lo que la menor le corrió la cara y se fue del lugar, consiga la información de diario El Sol.