Detuvieron al padre del futbolista Enzo Pérez por presunto abuso a una nena de 12 años Carlos Francisco Pérez fue denunciado por la hija de su pareja y se lo investiga por el delito que se habría cometido en el interior de su casa en Maipú, Mendoza. Está alojado en una dependencia policial. Por + Seguir en







La causa está siendo investigada por la Dr. María de las Mercedes.

Carlos Francisco Pérez, el padre del exfutbolista de River Enzo Pérez, fue detenido este martes en Mendoza por el presunto delito a una nena de 12 años. La denuncia, realizada por la hija de su pareja, señala que el delito se habría cometido en el interior de la casa del hombre de 68 ubicada en la ciudad de Maipú.

"Lo más probable es que todo sea sometido ahora a una investigación. A partir de esta denuncia, que es gravísima, estamos hablando además de la hija de su pareja que pudo contárselo a su madre y le diera detalles de lo que sucedía dentro de la casa que ambos comparten en la calle Montecaseros", informó la periodista de C5N Yanina Álvarez.

En este marco, la fiscal de la causa ordenó la detención del hombre en una dependencia provincial local. Por su parte, la niña será sometida en las próximas horas a una cámara gesell para brindar y aportar detalles sobre la denuncia.

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