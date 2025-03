Marcela Pagano cruzó a Martín Menem: "Lo hago responsable del llamado a ejercer la violencia en contra mío"

En tal sentido, también apuntó hacia la máxima autoridad de la Cámara baja por la falta de oficialización de la presidencia de Pagano de la Comisión de Juicio Político: "¡Lo hago responsable señora Martín Menem del llamado a ejercer la violencia en contra mío! No solo lo que me pase a mí, a mis padres y a mi hija".

Martín Menem Cámara Diputados Sesión Acuerdo FMI 19 Marzo 2025 Menem durante la sesión de este miércoles. Cámara de Diputados

La reacción de la legisladora se debió a la revelación que hizo el periodista Jorge Rial en Argenzuela, por Radio 10, sobre la existencia de un audio en el que el titular de la Cámara baja le pidió a los diputados de La Libertad Avanza (LLA) que estén "a los gritos" y "puteando" durante toda la sesión y les indicó que no quería "nada pacífico".

El archivo surgió de un grupo de WhatsApp del bloque oficialista. Allí se intercambiaron mensajes mientras los legisladores se encontraban en pleno debate. En ellos, Menem les advirtió que sería "la sesión más importante de los últimos 20 años".

Los audios de Martín Menem al bloque de La Libertad Avanza: "Los quiero puteando"

"Van a ser parte de la historia. Dientes apretados en todo momento. No bajemos la guardia", les ordenó el dirigente riojano a los miembros del grupo de WhatsApp. Además, les envió más indicaciones a través de un mensaje de voz: "En todo momento, cuatro personas nuestras siempre sentadas para plantear una cuestión de privilegio".

En el archivo se escucha a Menem insistir con la generación de una polémica en la sesión: "Quiero que me discutan. Yo les voy a decir que no, que no es momento, que discutan con el reglamento. Pero griten. Ténganlos siempre, en todo momento. Pero los quiero gritándome, a los gritos, puteando. Nada de algo pacífico, eh".