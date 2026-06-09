INDEC: la industria manufacturera no repunta y bajó un 2,8% interanual en abril

El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó que también cayó un 2,1% en comparación con marzo. El sector textil fue el más afectado con una merma del 22% con respecto a abril de 2025.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que el índice de producción industrial manufacturera bajó un 2,8% interanual en abril , mientras que mensualmente también cayó un 2,1%. El sector vinculado a los productos textiles registró el peor desempeño de las 16 divisiones.

En un informe, el Indec advirtió que 12 de los 16 rubros registraron caídas interanuales, debido a que bajaron Productos textiles (-22,2%) , Maquinaria y equipo (-20,2%), Sustancias y productos químicos (-16,7%), Prendas de vestir, cuero y calzado (-15,9%), Otros equipos, aparatos e instrumentos (-11,4%), Industrias metálicas básicas (-11,2%), Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes (-10,7%), Productos minerales no metálicos (-6,4%), Productos de caucho y plástico (-5,1%), Alimentos y bebidas (-2,4%), Otro equipo de transporte (-2,1%) y Productos de metal (-1,4%).

En contrapunto, los sectores que aumentaron fueron Sustancias y productos químicos (16,7%) , Productos de tabaco (6,5%), Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear (5,6%) y Madera, papel, edición e impresión (4,1%).

El dato representa un nuevo revés económico para el Gobierno, debido a que la industria manufacturera registra descensos interanuales desde junio de 2025. La tendencia solo se interrumpió en marzo, cuando creció un 5,1%.

En tanto, el rubro textil volvió a ser el más afectado ya que la producción registró en marzo una baja del 23,3% en comparación con el mismo mes del año pasado, reveló un informe realizado por la Fundación Pro Tejer. Si la medición se realiza respecto de 2023, la caída alcanza el 31,3%. En tanto, la fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado retrocedió 8,9% interanual y 22% frente a los niveles de hace dos años.

La menor actividad también se refleja en el uso de la capacidad instalada. Durante marzo, las plantas textiles trabajaron al 40,2% de su potencial productivo. En el primer trimestre, siete de cada diez máquinas permanecieron sin actividad, de acuerdo con los datos relevados por la entidad.

La industria automotriz volvió a mostrar señales de estabilidad, pero sigue por debajo de 2025

La industria automotriz argentina cerró mayo con un dato que muestra cierta estabilidad respecto de abril, pero que todavía mantiene una brecha importante frente a los niveles del año pasado. Durante el quinto mes de 2026 se produjeron 37.762 vehículos, entre automóviles y comerciales livianos, apenas 0,6 % más que en abril, cuando habían salido de las terminales 37.521 unidades.

La lectura cambia cuando la comparación se realiza contra mayo de 2025. En ese caso, la producción quedó 21,5 % por debajo de las 48.109 unidades registradas un año atrás. De esta manera, el acumulado entre enero y mayo llegó a 167.629 vehículos, con una baja de 19,3 % frente al mismo período del año anterior.

El dato mensual permite marcar una diferencia respecto de abril, cuando la producción había retrocedido 10,1 % contra marzo y 17,5 % en la comparación interanual. En mayo, en cambio, el volumen prácticamente se mantuvo en la misma zona del mes previo, lo que permite hablar de una base más estable, aunque todavía con niveles inferiores a los de 2025.