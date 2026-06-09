Real Madrid anunció una mega oferta por Julián Álvarez: la insólita respuesta de Atlético de Madrid El Merengue confirmó que envió una propuesta por el delantero de la Selección argentina, en el marco de una de las grandes novelas del fútbol europeo. Tras el ofrecimiento, el Colchonero contestó con un llamativo mensaje. Por Agregar C5N en









Julián Álvarez en Atlético de Madrid. X (@brfootball)

Real Madrid confirmó que realizó una oferta por €150 millones a Atlético de Madrid por el delantero Julián Álvarez, la cual fue rechazada por el Colchonero "remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador". El futuro del jugador de la Selección argentina se trata de una de las grandes novelas en el fútbol europeo.

En un comunicado, el Merengue confirmó el ofrecimiento al Colchonero para contratar a Álvarez, quien es considerado por varios seguidores del fútbol como uno de los mejores atacantes del mundo: "El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez".

Atlético de Madrid publicación oferta Julián Álvarez Real Madrid La publicación de Atlético de Madrid. X En tal sentido, la institución presidida por Florentino Pérez comunicó que Atlético de Madrid rechazó la propuesta. "Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", expresaron.

Real Madrid difundió la comunicación en la red social X y el Colchonero respondió con un llamativo posteo, ya que publicó varios emojis de risa como respuesta al anuncio del Merengue.

En tanto, en otro posteo, agregaron con ironía: "Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos Real Madrid. 1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti. 2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada. 3. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián. 4. Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el Barcelona".

La respuesta del representante de Julián Álvarez por el interés del Real Madrid Apenas empezó a trascender el interés del Real Madrid por Julián Álvarez, el representante del jugador bajó las expectativas de las especulaciones. “¿Julián como el fichaje ‘galáctico’ del Madrid? No tenemos ninguna información al respecto y nadie se ha puesto en contacto con nosotros sobre este asunto”, declaró Fernando Hidalgo, según recogió 365Scores. Por lo pronto, el cordobés está alejado de lo que suceda ya que tiene la mente el Mundial 2026 y recuperándose del esguince en el tobillo izquierdo en la semifinal de la Champions League. Todo indica que este martes volverá a ver acción en el último amistoso antes del Mundial ante Islandia.