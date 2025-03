La diputada de La Libertad Avanza Marcela Pagano se plantó ante el presidente de la Cámara, Martín Menem , a quien acusó de presiones para desconocer un acta firmada por legisladores opositores en la Comisión de Juicio Político. "Está en un exceso del uso de sus facultades" , planteó, y le exigió: "No me calle, porque interrumpir al orador es de fascista" .

"Quisiera saber qué dice su audio, que está circulando por los medios de comunicación, invocando al apellido de Pagano. Si me puede dar explicaciones sería muy interesante porque hacen alusión a la Comisión de Juicio Político. Usted ha sido elegido por este pleno con facultad delegadas para convocar comisiones, no para desintegrarlas. Durante un año me presionó para que desconociera un acto firmada por varios diputados expresidentes de esta cámara. Yo no voy a claudicar con las instituciones", planteó la legisladora de LLA este miércoles durante la sesión especial por el DNU del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).