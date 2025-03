Diputados: el Gobierno logró blindar el DNU del acuerdo con el FMI y habrá un nuevo endeudamiento

La jornada legislativa se enmarca en un Congreso de la Nación totalmente blindado por las fuerzas de seguridad a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, debido a la convocatoria, desde las 17, de una nueva marcha de jubilados, junto a distintas organizaciones sociales, sindicatos y autoconvocados.

fuerzas de seguridad congreso marcha jubilados e hinchas Fuerte operativo de seguridad en los alrededores del Congreso de la Nación. NA/Mariano Sánchez

El operativo que incluye calles valladas en los alrededores del Palacio Legislativo y controles desde temprano en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires.

Unión por la Patria marcó que "el DNU es absolutamente ilegal"

El diputado nacional de Unión por la Patria Pablo Yedlin cuestionó el decreto de necesidad y urgencia: "El DNU es absolutamente ilegal. ¿Qué garantías tenemos de que no empecemos a quemar los millones de dólares? El dinero es fungible".

En este marco, aseveró: "Este Congreso podría dar una señal clara de que si quiere el Gobierno una ley para apoyar a su acuerdo con el FMI, primero que acuerde con el Fondo y después que mande el informe técnico y una ley".

El PRO advirtió que "la gente no tiene más tiempo de esperar"

El diputado nacional del PRO Diego Santilli hizo alusión a la cantidad de reservas del Banco Central: "La gente no tiene más tiempo para esperar. No hay mejor política social que la de no inflación. El Banco Central ha sido saqueado en términos de dólares. Entonces, obviamente necesitamos dólares, pero no se generan de la noche a la mañana. Probamos devaluando y no fue la solución. El Gobierno anterior generó 33 nuevos impuestos".

"Hay que bajar impuestos y se comenzó. Los sectores productivos lo necesitan. Al Banco Central hay que darle independencia. El Gobierno anterior agarró un dólar de $60 y lo dejó en $1.200. ¿Resolvió algo? Hay que poner arriba de la mesa que hoy estamos rediscutiendo un acuerdo con el FMI que viene de 2022 de 45 mil millones de dólares", añadió.

Qué dice el DNU que habilita un nuevo acuerdo con el FMI

El ministro de Economía, Luis Caputo, busca alcanzar un acuerdo con el organismo, que para algunos será entre u$s10.000 millones y u$s20.000 millones para cancelar las deudas con el Banco Central y reforzar las reservas.

El DNU 179/2025 establece que los fondos que lleguen del FMI serán destinados a la cancelación de "las letras intransferibles en dólares estadounidenses en poder del Banco Central, en el marco de las atribuciones conferidas a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Finanzas, ambas del Ministerio de Economía, en los términos del artículo 55 de la Ley N°11.672 Complementaria Permanente de Presupuesto (t.o. 2014) y del Decreto N°1344 del 4 de octubre de 2007 y sus modificaciones".

"A tal efecto, se tomará la Letra Intransferible de vencimiento más cercano, a saber, la emitida originalmente mediante el artículo 1° de la Resolución N°406 del 2 de junio de 2015 del entonces Ministerio de Economía y Finanzas Públicas con vencimiento el 1° de junio de 2025; y sus subsiguientes en orden cronológico; y las operaciones de crédito público celebradas en el marco del Programa de Facilidades Extendidas del 2022 cuyo vencimiento opere dentro de los 4 años de la suscripción del acuerdo a celebrarse en los términos del primer párrafo del presente artículo", prosigue.

También se mencionan "las letras intransferibles cuyo vencimiento opere durante el ejercicio fiscal 2025 y no sean canceladas en los términos del inciso a. del presente artículo se regirán por lo dispuesto en el artículo 9° del Decreto N°1104/24". Además, señala que la operación incluirá el pago de los intereses y cargos en los plazos y tasas preestablecidos por el organismo de crédito para este tipo de acuerdos y el reembolso del capital del préstamo en el plazo mencionado.

Por otra parte, en los considerando del DNU se advierte que el Gobierno decidió "no comprometer su política económica de déficit cero" por lo que "los fondos recibidos deberán ser utilizados exclusivamente para cancelar deudas del Tesoro Nacional, con el Banco Central y deudas con el FMI".