Filtraron escandalosos audios en los que Martín Menem agita a los diputados de La Libertad Avanza: "Los quiero puteando"

El titular de la Cámara baja, Martín Menem, le pidió a los diputados de La Libertad Avanza (LLA) que estén "a los gritos" y "puteando" durante toda la sesión y les indicó que no quería "nada pacífico", según reveló Jorge Rial en Argenzuela, por Radio 10.

"Van a ser parte de la historia. Dientes apretados en todo momento. No bajemos la guardia", les ordenó. También les envió más indicaciones a través de un mensaje de voz. "En todo momento, cuatro personas nuestras siempre sentadas para plantear una cuestión de privilegio", sostuvo.

"Que me discutan. Yo les voy a decir que no, que no es momento, que discutan con el reglamento. Pero griten. Ténganlos siempre, en todo momento. Pero los quiero gritándome, a los gritos, puteando. Nada de algo pacífico, eh", agregó.

Martín Menem Menem le pidió a los diputados de LLA que griten e insulten durante la sesión. NA/Claudio Fanchi

Los mensajes se difundieron durante la sesión e incluso les llegaron a diputados opositores, como Germán Martínez (Unión por la Patria) y Vanina Biasi (Frente de Izquierda), quienes le pidieron explicaciones a Menem. Sin embargo, el titular de la Cámara los interrumpió y desvió el tema.

La chicana de Germán Martínez a Martín Menem: "¿Quién sos? Andá a laburar..."

El jefe de bloque de diputados de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, cruzó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, por haber levantado la última sesión en medio de la escandalosa pelea entre legisladores cercanos al oficialismo y le pidió que se "quede a laburar".

Martínez cuestionó que "el secretario parlamentario no dijo nada respecto a las cuestiones de privilegio, habida cuenta que este cuerpo terminó la última sesión en un escándalo, con diputados trompeando y llevando por la fuerza a otros afuera del recinto, con diputadas apretando a otras y tirándose vasos de agua en la cara".

"Hoy se sientan acá fingiendo demencia y con un presidente de la Cámara, que después va a ser motivo de cuestión de privilegio...", continuó Martínez, pero fue interrumpido por Menem: "Recuerde que hay un horario de votación y usted le está quitando tiempo a su bloque también", señaló.

Embed La chicana de Germán Martínez a Martín Menem: "¿Quién sos? Andá a laburar..." pic.twitter.com/DdRUU5EFgj — C5N (@C5N) March 19, 2025

"¿Pero qué tiempo le estoy quitando a mi bloque? ¡Vení a laburar! Quedate a laburar, porque después vos pedís respeto y no lo cumplís", le reprochó Martínez. El presidente de la Cámara lo llamó al orden "por las faltas de respeto", pero el legislador redobló sus cuestionamientos.

"Llamame al orden. ¡Llamalo a Almirón, que cagó a trompadas a un diputado! ¡Llamalos a los otros que apretaron diputadas! ¿Quién te creés que sos?", exclamó. "Queremos plantear al arranque de la sesión los temas que quedaron sin resolver porque usted, habiendo quorum en el recinto, decidió levantar la sesión. Es el motivo por el que no vamos a acompañar este plan de labor", concluyó.