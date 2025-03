Diputados: tras debatir el DNU del FMI, Unión por la Patria buscará tratar la moratoria previsional

La sesión especial está convocada para las 19 de este miércoles, pero no tiene garantizado el quorum. Antes, a las 17 y a las 18, habrá dos plenarios relacionados con el caso $LIBRA.

Finalmente, a las 19 está convocada una sesión especial para tratar los proyectos de prórroga de la moratoria previsional, que vence este 23 de marzo, aumento de emergencia a los jubilados y gratuidad de los medicamentos, pedido por el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UP).

El temario incluye proyectos sin dictamen de UP, del Frente de Izquierda (FIT) y de Innovación Federal. Sin embargo, el bloque opositor no tiene garantizado el quorum de 129 legisladores que necesita para comenzar el debate. El objetivo es que la sesión se realice este miércoles para coincidir con la marcha de jubilados.

Cámara de Diputados Congreso 19 marzo 2025 La Cámara de Diputados sesiona en paralelo a la marcha de jubilados. Cámara de Diputados

El proyecto de UP propone extender por dos años el plazo de la moratoria previsional que vence el 23 de marzo. Si no se prorroga, en adelante las personas que no reúnan 30 años de aportes solo podrán acceder a la Prestación Universal al Adulto Mayor (PUAM), que representa el 80% del haber mínimo jubilatorio.

Además se tratarán otros dos proyectos, uno de UP y otro de Innovación Federal, que pretenden modificar la Ley 19.032 del PAMI para garantizar la gratuidad de medicamentos esenciales.

