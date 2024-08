No hubo quórum y se cayó la sesión en Diputados: se iba a tratar la visita de libertarios a genocidas

Se esperaba una sesión caliente, pero la falta de acuerdo en Labor Parlamentaria trabó todo. Los legisladores de Unión por la Patria y Hacemos Coalición Federal, así como algunos radicales, no bajaron al recinto. El bloque de Miguel Ángel Pichetto demostró su peso en la cámara.

La sesión de Diputados prevista para este miércoles al mediodía se cayó por falta de quórum, luego de que los bloques de Unión por la Patria (UxP) y Hacemos Coalición Federal (HCF) no bajaran al recinto porque no hubo acuerdo en la comisión de Labor Parlamentaria, por lo que no se trató el repudio a la visita de diputados a genocidas y tampoco la resolución sobre la denuncia contra Alberto Fernández por parte de Fabiola Yañez por violencia de género.