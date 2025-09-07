7 de septiembre de 2025 Inicio
Mar del Plata: los candidatos de LLA se reunieron en un desayuno antes de la jornada electoral

Dirigentes e integrantes de la lista encabezada por Guillermo Montenegro, se reunieron en el Torreón del Monje para compartir una charla previa a los comicios. La Quinta Sección electoral renueva cinco bancas en el Senado.

Por

Los candidatos de LLA se reunieron desde las 8 en el Torreón del Monje.

Dirigentes y candidatos de La Libertad Avanza (LLA) de la Quinta Sección electoral se reunieron este domingo para un desayuno en el Torreón del Monje, en Mar del Plata, antes de que comience la jornada de elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

Se renovarán un total de 69 bancas en la Legislatura bonaerense.
La lista de senadores del frente que integran el oficialismo y el PRO es encabezada por el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. La Quinta Sección es la tercera más grande del territorio bonaerense, con 27 distritos y más de 1.3 millones de electores.

En rueda de prensa, Montenegro remarcó "la importancia de que la gente concurra, se exprese, vote y aproveche este día tan lindo". "Siempre desayuno en el Torreón con todos. Después voy a revisar un poco cómo está todo, almuerzo con mi familia y espero los resultados", explicó.

Qué se elige en la Quinta Sección electoral

Este domingo, los votantes de la Quinta Sección electoral elegirán los cinco senadores que asumirán sus bancas a partir del 10 de diciembre. Compiten 15 listas, entre las que se destacan la del Frente LLA y la de Fuerza Patria, encabezada por la extitular de ANSES Fernanda Raverta.

  • Municipios que la integran (27): Ayacucho, Balcarce, Castelli, Chascomús, Dolores, General Alvarado, General Belgrano, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Paz, General Pueyrredón, La Costa, Las Flores, Lezama, Lobería, Maipú, Mar Chiquita, Monte, Necochea, Pila, Pinamar, Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Villa Gesell.
  • Cantidad de electores: 1.336.787 (9% del padrón provincial).
  • Renueva: 5 senadores.
  • Principales candidatos: Fuerza Patria: Fernanda Raverta. La Libertad Avanza: Guillermo Montenegro. Es con vos: Eliel Corigliano. Somos Buenos Aires: Maximiliano Suescun. Potencia: Fabio Molinero. FIT-U: Alejandro Martínez.
5ª sección: Los principales candidatos

5ª sección: Los principales candidatos

