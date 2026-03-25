No la quieren: la elección de una histórica conductora tensiona el regreso de La Peña de Morfi La famosa que acompañará a Diego Leuco en el programa no cuenta con la aprobación de sus colegas y desató una fuerte interna. "Habiendo tantas conductoras...", se quejaron desde la producción. + Seguir en







Diego Leuco espera la confirmación de quién será su próxima compañera en la Peña de Morfi. Redes sociales

La interna en Telefé está que arde tras conocerse quien será la conductora que acompañará a Diego Leuco en el regreso de La Peña de Morfi. La elección de la candidata no cuenta con la aprobación general de sus colegas y desde la producción trascendieron comentarios que acreditan el malestar: "Habiendo tantas conductoras...", se quejaron.

El histórico programa ómnibus creado por Gerardo Rozin ya cuenta con conductora. Se trata de la vuelta de Carina Zampini , que acompañará a Diego Leuco al frente del programa. Según el periodista Juan Etchegoyen (Radio Mitre), la producción no estaría muy contenta con la decisión del canal: “Lo que me cuentan diferentes personas de la productora Corner es que no ven para nada bien esta designación, me manifiestan que había muchas mejores opciones antes de traer a alguien que no terminó bien con el creador del programa”.

Lo cierto es que nunca trascendió que pasó entre Zampini y Rozin, dupla que arrasaba los mediodías. No obstante, "en su momento se habló de pelea y hay trabajadores tanto de la productora como del canal que esta decisión les hizo ruido porque había otras conductoras para llamar. La frase es ‘Juan, habiendo tantas conductoras’” contó el periodista.

Carina Zampini Pasaplatos: El Restaurante El Trece La situación de Diego Leuco no es tan distinta, ya que según sus propias palabras, aún no recibió la confirmación de su regreso a La Peña. "Todavía no hay nada confirmado. El canal está en proceso de transición, están terminando de definir algunas cosas", aseguró y agregó que por suerte "tiene una relación excelente con Telefe" y "siempre manifestaron su intención de que siga siendo parte del canal”, aseguró Leuco.

El conductor señaló que, cuando se decida finalmente el futuro del programa, espera ser notificado: “Veo que casi todas las semanas aparecen noticias sobre la conducción de La Peña, lo cual me parece positivo porque demuestra que es un programa relevante dentro de un canal muy grande”. Finalmente, transmitió tranquilidad respecto a su futuro laboral: “Estoy contento y tranquilo. En mi planificación anual tengo contemplada La Peña de Morfi, como desde hace tres años”.

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