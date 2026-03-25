Horóscopo de hoy, jueves 26 de marzo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 26 de marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Horóscopo de hoy, 25 de marzo de 2026: las predicciones de El Niño Prodigio para los 12 signos

(21 de marzo al 20 de abril)

Hoy no se presenta como una buena jornada, pero que no decaiga. Vas a tener episodios de cambios de humor, por lo que es recomendable no tomar decisiones importantes durante el día. Cuidado con tu pareja, porque podés tener malos entendidos.

(21 de abril al 21 de mayo)

Tauro, hoy tenés un día de locos. Vas a estar más inflexible que de costumbre, por eso deberás tener especial cuidado en el ámbito laboral, ya que podrás desarrollar discusiones no convenientes. Paciencia.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Géminis, tendrás un día de altibajos emocionales. Tratá de no desplazarte porque estás propenso a tener accidentes, porque tenés la cabeza en cualquier lado. Hoy es un día para guardarse y regenerarse.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Hoy es un día para reflexionar sobre los asuntos que te aquejan. ¿Valen la pena? No conviene dejar que las opiniones de los demás protagonicen tus decisiones.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Tu mala cara se verá desde varios kilómetros de distancia. Tranquilo, a veces toca estar mal y listo. Recomendación para atravesar el día: pensá las cosas antes de hacerlas. Controlate aunque te sientas apresado.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virgo hoy pueden surgir encontronazos con la familia. Tenés los impulsos a flor de piel y no es un buen momento del mes para hacerles caso. Dejá las compras compulsivas para el próximo mes.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Libra, no aflojes, habías conseguido un buen equilibrio mental pero puede que hoy algunas situaciones intenten desencajarte. Vas a sentir una terrible necesidad de evadirte de la realidad, analízalo antes de desatender tus asuntos importantes, aunque cuesten.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

¡Ojo, Escorpio! Hoy será un día que tendrás el aguijón cargado y recargado para aplicar veneno. Todo te va a sacar de eje y querrás desparramar veneno letal, no te importará nada. Tené cuidado con los excesos, estás más autodestructivo que nunca.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, un secreto se revela. Puede que te involucre o te enteres de algo que afecta a alguien que estimas. No te muevas tanto, no es un buen día para viajar.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Capricornio, estás cabreado. Tranquilo, ese asunto ya fue y los demás no tienen la culpa. Expresate lo justo y necesario para evitar discusiones innecesarias.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuario, hoy querés desafiar lo impuesto. Así que ojo, alguien en tu entorno te va a buscar y vos tendrás que ser agua de estanque aunque por dentro estés en ebullición. Es recomendable que manejes tus emociones consultando con un profesional.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis es un día lleno de emociones por el lado familiar y puede que un viejo amor vuelva a querer tener contacto con vos. Necesitas liberarte de tu pasado.