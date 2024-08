Manuel Adorni pidió la "pronta detención" del exdiputado Germán Kiczka: "Es una aberración total"

"Creo que se lo acusa de uno de los peores delitos que pueden existir en el mundo. Procuramos su pronta detención y que la Justicia avance y juzgue, que es a lo que apelamos siempre", añadió durante su tradicional conferencia de prensa en Casa Rosada.

La Legislatura de Misiones aprobó por unanimidad el desafuero de Kizcka, quien fue electo diputado provincial por el partido Activar que apoyó al presidente Javier Milei. El exlegislador negó las acusaciones, pero el juez en lo Penal N°4 de Apóstoles, Miguel Faria, indicó que "se allanó su vivienda y no fue hallado. Está prófugo".

El exdiputado había visitado Casa Rosada el 8 de agosto. En esa ocasión se entrevistó con el secretario de Prensa, Eduardo Serenellini; la diputada de La Libertad Avanza (LLA), Florencia Klipauka Lewtak, y el legislador provincial de Activar, Pedro Puerta.

Germán Kiczka, diputado provincial libertario misionero, acusado de integrar una red de pedofilia y quien está prófugo de la Justicia, estuvo en la localidad de Puerto Iguazú, en la Triple Frontera, lo que alimenta la sospecha de que huyó con destino a Brasil o Paraguay desde allí. Su presencia se confirmó por dos audios que se sumaron a la causa y dan cuenta de que estuvo en el lugar antes de que perdiera sus fueros.

Una de las notas de voz, en la que se escucha al propio diputado, expresa: "Rami, ¿cómo andás? Che, Rami, te hago una pregunta: ¿yo me podría ir una escapada mañana para allá y me preparás una pieza? Pero en el hotel económico, el que está allá en el centro. Me voy solo y me quedaría un par de días. No te preocupes por el tema de gastos y eso. Yo solo quiero que me consigas una pieza. Confirmame así me voy mañana a la mañana y después ya hablamos y te cuento un poquito toda esta movida".

El otro audio pertenece a una mujer que aseguró haberlo visto en un hotel. "Ese señor vino un día. Era un freak. Germán Kiczka. Vino, se quedó una noche, desayunó y se fue. Me acuerdo que lo puse en la 27, pero hace un rato ya", señala.