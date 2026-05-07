7 de mayo de 2026 Inicio
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"Tristeza, angustia, dolor": el contratista de Manuel Adorni apuntó contra Javier Milei tras sus críticas

Matías Tabar se creó una cuenta de X para responderle al Presidente, quien en una entrevista lo había catalogado de "mentiroso" y "militante kirchnerista”. "Aposté por un país distinto cada vez que tuve oportunidad, con Mauricio Macri y con La Libertad Avanza”, lamentó el arquitecto, quien declaró ante la Justicia que recibió el pago de u$s245 mil por remodelaciones en una de sus propiedades.

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Matías Tabar declaró el martes en la Justicia. 

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Según el testimonio de Tabar, Adorni le pagó u$s245.000 "en efectivo y sin factura" por arreglos "totales e integrales" en su casa del country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, entre 2024 y 2025. Luego, a principios de 2026, abonó otros $14 millones, también en efectivo y sin factura, por labores de carpintería en su departamento de la calle Miró, en Caballito.

Tras estas revelaciones, Milei salió en defensa de su jefe de Gabinete y relacionó al contratista con una supuesta operación política. "¿Qué pruebas tiene? Le dan entidad a un mentiroso que además es un militante kirchnerista y que justamente es muy dudoso todo su prontuario. Si ustedes quieren creer las mentiras, créanlas", sostuvo este miércoles en LN+.

En respuesta, Tabar se creó una cuenta de X y lamentó las acusaciones del mandatario. "Tristeza, angustia, dolor en el corazón, escuchar al Presidente de la Nación cuando aposté por un país distinto cada vez que tuve oportunidad, con Mauricio Macri y con La Libertad Avanza, catalogarme de militante K y de prontuario dudoso. ¡Viva la Patria!", posteó.

Matías tabar

Las otras redes sociales del contratista también contradicen la versión del Presidente. En Instagram, Tabar, que se define como antiperonista, mantiene desde hace años publicaciones con fuertes críticas al kirchnerismo y al peronismo, además de mensajes de respaldo a las políticas del gobierno libertario.

En sus perfiles también aparecen múltiples posteos celebrando medidas económicas impulsadas por Milei, respaldando públicamente a Adorni y cuestionando a "los kukas" y a la oposición. El contenido expuesto en sus redes sociales desmiente la acusación lanzada por el mandatario para desacreditar al principal testigo de la investigación.

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