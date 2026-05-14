14 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del hermano de Manuel Adorni

El juez Alejandro Casanello hizo lugar al pedido del fiscal, Guillermo Marijuan, y ordenó una serie de medidas para investigar por presunto enriquecimiento ilícito a Francisco Adorni, actual diputado bonaerense por La Libertad Avanza.

Por
El juez pidió las declaraciones juradas de Francisco Adorni a la Oficina Anticorrupción. 

El juez pidió las declaraciones juradas de Francisco Adorni a la Oficina Anticorrupción. 

Te puede interesar:

La oposición pidió posponer la sesión para tratar la interpelación de Adorni en Diputados

El juez federal Alejandro Casanello hizo lugar al pedido del fiscal, Guillermo Marijuan, quien había solicitado una serie de medidas de prueba para conocer detalles sobre los viajes y bienes del legislador. Además, ordenó a la Oficina Anticorrupción que entregue las últimas declaraciones juradas.

La investigación se inició a raíz de una denuncia realizada por legisladora del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, la cual recayó en el Juzgado Federal N° 6, a cargo de Daniel Rafecas pero subrogado luego al magistrado Casanello que dio luz verde a las medidas de prueba.

Francisco y Manuel Adorni
Al igual que su hermano, Francisco Adorni también es investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito.

Al igual que su hermano, Francisco Adorni también es investigado por la Justicia por enriquecimiento ilícito.

En un dictamen, Marijuan detalló que Francisco Adorni se encuentra en la lupa judicial después de que asumiera como funcionario: "Esto es, desde el mes de diciembre de 2023 en que había asumido el cargo de Titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa de la Nación y fuera posteriormente promovido, en junio de 2025, como Titular del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF) y hasta la actualidad".

En tal sentido, el fiscal señaló que el hermano del jefe de Gabinete presentó en 2024 una declaración jurada en la que reconoció tener el 50% de una casa de 162 metros cuadrados en City Bell valuada en $38.790.000 adquirida en octubre de 2016 mediante un crédito y el 50% de una camioneta Chery Tiggo modelo 2017 con un valor de $5.000.000, comprado en octubre de 2023. Además, declaró tener $43.790.000 entre bienes, depósitos y dinero.

En su última declaración jurada de 2025, afirmó tener un patrimonio neto de $80.500.000, el cual se explicaría por la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre y la cancelación en 12 meses de un crédito hipotecario otorgado por el Banco de la Provincia de Buenos Aires por alrededor de $60.000.000.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

La Fiscalía investiga al hermano de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y pidió medidas

Manuel Adorni está imputado por enriquecimiento ilícito.

Informe de la UBA: el escándalo de Adorni se equipara en negatividad a la "fiesta de Olivos"

El Gobierno calificó la marcha de política y defendió el equilibrio fiscal.

El Gobierno convocará a las universidades para iniciar nuevas negociaciones para la recomposición del presupuesto

Mientras las internas afloran y la imagen cae, Milei y los suyos avanzan en los negocios.

Para el Gobierno, el derrumbe no impide hacer negocios

Diputados buscará la interpelación de Manuel Adorni. 

La oposición convocó a una sesión especial en Diputados para buscar la interpelación de Adorni

El Gobierno reúne a su mesa política en medio de la marcha universitaria y el caso Adorni

En medio de la marcha universitaria, el Gobierno reunió a su mesa política con el foco sobre la agenda legislativa

Rating Cero

¿Tinelli le fue infiel a Milett?

Filtraron los chats hots que Milett Figueroa le encontró a Marcelo Tinelli antes de su separación

Su famoso local pese a cerrar no abandona Belgrano, ya que la marca se traslada a pocas cuadras.

Una reconocida cocinera cerró uno de sus locales más icónicos tras más de dos décadas

Cecilia Calafell dejó a Pablo Lescano

Cecilia Calafell confirmó su separación de Pablo Lescano

La película tuvo su estreno en el Festival de Cannes y en Japón. Ahora, llega al mercado internacional. 

Exit 8: cómo es la película de terror basada en el videojuego japonés

Nuevamente la transparencia de Gran Hermano está en discusión.

"Gran Armado": dura denuncia por la verdad detrás de la salida de un participante de Gran Hermano

Del Moro anunció a los eliminados.

Doble expulsión y polémica en Gran Hermano: el motivo

últimas noticias

¿Tinelli le fue infiel a Milett?

Filtraron los chats hots que Milett Figueroa le encontró a Marcelo Tinelli antes de su separación

Hace 9 minutos
play

Independizarse, imposible: miles de jóvenes hacen largas filas por 600 puestos de trabajo para sostener a sus familias

Hace 31 minutos
La ANMAT detectó irregularidades en los productos capilares de dos reconocidas marcas.

ANMAT prohibió la venta de dos reconocidas marcas de productos para el cabello

Hace 45 minutos
AySa fue declarada sujeta a venta por la Ley Bases.

El Gobierno acelera la privatización de AySA: lanzará la licitación para la venta del 90% de las acciones estatales

Hace 48 minutos
Su famoso local pese a cerrar no abandona Belgrano, ya que la marca se traslada a pocas cuadras.

Una reconocida cocinera cerró uno de sus locales más icónicos tras más de dos décadas

Hace 50 minutos