14 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Adorni en Mendoza: envuelto en denuncias, sigue con la estrategia de mostrar gestión

El jefe de Gabinete, participó junto al gobernador cuyano, Alfredo Cornejo; y el titular de YPF, Horacio Marín, de la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado”, el primer proyecto realizado bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). "Lo que vimos acá es la Argentina del futuro", señaló.

Por
Manuel Adorni visitó la provincia de Mendoza. 

Manuel Adorni visitó la provincia de Mendoza. 

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intentó continuar este jueves con su agenda de gestión a medida que avanzan y se incrementan las denuncias e investigaciones en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. Junto al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; y el titular de YPF, Horacio Marín, el funcionario participó de la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado”, el primer proyecto realizado bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Te puede interesar:

La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario del hermano de Adorni

"Es impresionante que, más allá de los detalles técnicos y de las fotos, lo que vimos acá es la Argentina del futuro. Felicitaciones de antemano a Horacio (Marín) y a las miles de personas que estuvieron involucradas en esto", señaló el vocero al comienzo de un breve discurso en la provincia cuyana.

Adorni mendoza
Adorni junto a Cornejo y Marín.

Adorni junto a Cornejo y Marín.

Luego defendió la política del Gobierno al resaltar: “Empezamos a ver los beneficios de una economía estable, de una macro ordenada. Atrás quedaron los gobiernos de mirada cortoplacista, cuyo único objetivo era ganar una elección”.

A dos años de la aprobación del RIGI en el Congreso, Adorni destacó los primeros resultados de la política económica al remarcar que “el camino que emprendimos vale la la pena, y las provincias son parte imprescindible de esta nueva Argentina que mira el futuro”.

Adorni - mendoza
Adorni participó de la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado” en Mendoza.

Adorni participó de la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado” en Mendoza.

Sobre el final, Adorni subrayó que la inauguración cuyana “es la primera de muchas pruebas de que estamos en el camino correcto” y anunció que en las próximas semanas el Gobierno enviará al Congreso una “serie de reformas que van a seguir cambiándole la vida a todos los argentinos de manera estructural y permanente”.

Por su parte, el titular de YPF Horacio Marín destacó que “hemos hecho el parque de energía solar más grande de la Argentina en un año”, lo que constituye “una muestra de la capacidad de ejecución que tenemos en la compañía”, y enfatizó que “estamos contribuyendo fuertemente y orgullosos para que la Argentina exporte más”.

También participaron de la actividad la secretaria de Energía, María Tettamanti; la secretaria Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzabal; y el CEO de YPF Luz, Martín Mandarano.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

La oposición pidió posponer la sesión para tratar la interpelación de Adorni en Diputados

play

La Fiscalía investiga al hermano de Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito y pidió medidas

Manuel Adorni está imputado por enriquecimiento ilícito.

Informe de la UBA: el escándalo de Adorni se equipara en negatividad a la "fiesta de Olivos"

El Gobierno calificó la marcha de política y defendió el equilibrio fiscal.

El Gobierno convocará a las universidades para iniciar nuevas negociaciones para la recomposición del presupuesto

Mientras las internas afloran y la imagen cae, Milei y los suyos avanzan en los negocios.

Para el Gobierno, el derrumbe no impide hacer negocios

Diputados buscará la interpelación de Manuel Adorni. 

La oposición convocó a una sesión especial en Diputados para buscar la interpelación de Adorni

Rating Cero

Hardy entrenó al límite durante tres meses intensivos, más precisamente diez semanas, acumulando un total de 8 horas diarias de actividad física.

Era físicamente imposible: como fue la impresionante transformación de Tom Hardy

La mediática se coronó campeona evento internacional Supernova Génesis 2026.

Flor Vigna hizo una confesión dramática sobre su salud: "Creo en mí y lo voy a revertir.

El actor Marcelo Mazzarello le retiró su apoyo a Milei. 

El actor Marcelo Mazzarello cuestiono al Gobierno y afirmó que "no volvería votar Milei"

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

La punzante advertencia de Milett Figueroa a Marcelo Tinelli por su nuevo romance: "La deslealtad no va conmigo"

Griselda Siciliani como Vicky en Envidiosa.
play

Griselda Siciliani reveló qué características de la protagonista de Envidiosa no estaban guionadas

El ex participante del reality cuestionó a Santiago Del Moro.

Un ex Gran Hermano fulminó a Santiago del Moro: "Debería bajar el ego"

últimas noticias

El Senado en la sesión de este jueves.

El Senado devolvió a comisión el acuerdo con fondos buitre por u$s171 millones

Hace 5 minutos
Hardy entrenó al límite durante tres meses intensivos, más precisamente diez semanas, acumulando un total de 8 horas diarias de actividad física.

Era físicamente imposible: como fue la impresionante transformación de Tom Hardy

Hace 7 minutos
Otro aspecto clave del clima haitiano es la influencia de los ciclones tropicales y huracanes en los meses más cálidos del año

Participa en el Mundial 2026: qué clima es habitual en Haití y cuándo conviene visitarlo

Hace 9 minutos
La mediática se coronó campeona evento internacional Supernova Génesis 2026.

Flor Vigna hizo una confesión dramática sobre su salud: "Creo en mí y lo voy a revertir.

Hace 14 minutos
play

Matías Morla reconoció que acercó al psicólogo Carlos Díaz a Maradona, pero se despegó de Luque

Hace 18 minutos