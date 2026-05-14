El jefe de Gabinete, participó junto al gobernador cuyano, Alfredo Cornejo; y el titular de YPF, Horacio Marín, de la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado”, el primer proyecto realizado bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). "Lo que vimos acá es la Argentina del futuro", señaló.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, intentó continuar este jueves con su agenda de gestión a medida que avanzan y se incrementan las denuncias e investigaciones en la Justicia por presunto enriquecimiento ilícito. Junto al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; y el titular de YPF, Horacio Marín, el funcionario participó de la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado”, el primer proyecto realizado bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

"Es impresionante que, más allá de los detalles técnicos y de las fotos, lo que vimos acá es la Argentina del futuro. Felicitaciones de antemano a Horacio (Marín) y a las miles de personas que estuvieron involucradas en esto", señaló el vocero al comienzo de un breve discurso en la provincia cuyana.

Luego defendió la política del Gobierno al resaltar: “Empezamos a ver los beneficios de una economía estable, de una macro ordenada. Atrás quedaron los gobiernos de mirada cortoplacista, cuyo único objetivo era ganar una elección”.

A dos años de la aprobación del RIGI en el Congreso, Adorni destacó los primeros resultados de la política económica al remarcar que “el camino que emprendimos vale la la pena, y las provincias son parte imprescindible de esta nueva Argentina que mira el futuro”.

Adorni - mendoza Adorni participó de la inauguración del Parque Solar Fotovoltaico “El Quemado” en Mendoza.

Sobre el final, Adorni subrayó que la inauguración cuyana “es la primera de muchas pruebas de que estamos en el camino correcto” y anunció que en las próximas semanas el Gobierno enviará al Congreso una “serie de reformas que van a seguir cambiándole la vida a todos los argentinos de manera estructural y permanente”.

Por su parte, el titular de YPF Horacio Marín destacó que “hemos hecho el parque de energía solar más grande de la Argentina en un año”, lo que constituye “una muestra de la capacidad de ejecución que tenemos en la compañía”, y enfatizó que “estamos contribuyendo fuertemente y orgullosos para que la Argentina exporte más”.

También participaron de la actividad la secretaria de Energía, María Tettamanti; la secretaria Legal y Técnica de la Nación, María Ibarzabal; y el CEO de YPF Luz, Martín Mandarano.