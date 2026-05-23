Se filtró el video de la detención de Britney Spears: falló el test de alcoholemia y terminó esposada

Un portal estadounidense compartió por primera vez la grabación de la cámara del patrullero, donde se ve el momento exacto en que unos agentes paran su auto y le piden que salga. Según el testimonio de los oficiales, la cantante conducía de forma "errática" y emitía frases "incoherentes".

La vida de la cantante en el centro de la polémica.

Se filtró un video de la detención de Britney Spears , arrestada en marzo por manejar bajo la influencia de drogas y alcohol , en el que se ve cómo falla el test de alcoholemia y termina esposada. La grabación de un coche patrulla detecta algunas de las declaraciones de la artista, que, según los oficiales, emitía frases "incoherentes".

El pasado 4 de marzo, Spears fue detenida por la Patrulla de Caminos de California tras ser vista conduciendo de forma errática y a alta velocidad cerca de su domicilio. Según el reporte policial, la cantante presentaba signos de estar bajo los efectos de sustancias, por lo que fue sometida a pruebas de sobriedad en el lugar y luego arrestada.

Ahora, el medio TMZ reveló un video de cuatro minutos de duración donde se ve "el momento en que Britney Spears intentó y falló en una prueba de sobriedad y fue esposada por la Policía durante su arresto".

"Casi choca con un par de vehículos. Va a gran velocidad. Me preocupa que vayan a tener un accidente", fue el llamado de un testigo que vio a Spears con su auto zigzagueando por el camino, según informó el medio Page Six.

Tras pasar la noche en una cárcel del condado de Ventura, recuperó la libertad al día siguiente tras pagar una fianza. La investigación fue elevada a los fiscales el 23 de marzo, lo que finalmente derivó en la formalización del cargo.

En ese momento, un representante de Spears calificó lo ocurrido como "completamente injustificable" y deslizó que el episodio podía convertirse en un punto de inflexión en su vida personal. Semanas después, la propia artista decidió ingresar de manera voluntaria a un centro de rehabilitación para tratar problemas de abuso de sustancias.

¿Con un cuchillo en la mano? Acusan a Britney Spears de protagonizar un escándalo en un restaurante

Britney Spears vuelve a estar en el centro de la polémica después de que la acusaran de protagonizar un tenso episodio dentro de un restaurante en Estados Unidos. Varios medios de ese país y usuarios de redes sociales afirmaron que la cantante vivió una situación incómoda cuando se disponía a cenar con unos amigos.

Según informó TMZ, la artista de 44 años llegó a Blue Dog Tavern en Sherman Oaks, Los Ángeles, y comenzó a alzar la voz cuando le dieron su mesa. "Estaba gritando e incluso ladrando en ocasiones", señalaron.

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Sin embargo, la escena que más llamó la atención fue cuando "pasó junto a su mesa en un momento dado con un cuchillo en la mano, lo que le hizo temer que pudiera apuñalar a alguien accidentalmente", explicaron desde Page Six.

Esta noticia generó revuelo y preocupación entre sus fanáticos, que no dudaron en viralizarla. Horas más tarde, el equipo de representantes de la cantante habló con Page Six y declaró que "esto se ha exagerado muchísimo". "Britney estaba disfrutando de una cena tranquila con su asistente y su guardaespaldas. Simplemente estaba contando que su perro les ladraba a los vecinos", explicaron.

Además, remarcaron que Britney nunca "puso a nadie en peligro con un cuchillo" y que seguramente lo estaba utilizando para poder cortar su comida.