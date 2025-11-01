1 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Manuel Adorni habló sobre la salida de Guillermo Francos del Gobierno: "Había un ciclo cumplido"

El vocero presidencial, que reemplazará al funcionario como jefe de Gabinete, valoró los dos años de gestión del funcionario saliente y señaló que fue una "pieza clave". “No va a haber nada más federal que la etapa que viene”, anticipó sobre como será la nueva relación con los gobernadores.

Por
Manuel Adorni fue desginado como jefe de Gabinete en remplazo de Guillermo Francos. 

Télam

El flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó hoy que la salida de su antecesor, Guillermo Francos, se dio en el marco de un “ciclo cumplido” y destacó su papel como “pieza clave” en la gestión del presidente Javier Milei.

El Gabinete de Javier Milei.
Cambios en el Gabinete de Milei: cómo quedará compuesto tras las renuncias de Francos y Catalán

“Ni me sorprende ni me deja de sorprender. Había un ciclo cumplido y creo que él lo explica bien en su renuncia”, resaltó Adorni en declaraciones radiales tras la confirmación de su nombramiento.

El funcionario contó que la decisión “se venía hablando hace unos días”, aunque sin definiciones concretas.

“Cuando el Presidente toma la decisión, se ejecuta rápidamente. Pero hace unos días se venía hablando del tema, aunque sin definiciones”, explicó.

Adorni expresó además su aprecio por Francos y subrayó que el sentimiento es compartido dentro del equipo de gobierno.

“Le tenía mucho respeto y cariño y es el sentimiento general de todo el Gabinete. Ni me sorprende ni me deja de sorprender”, indicó Adorni, quien jurará como ministro coordinador el próximo miércoles.

Para el nuevo jefe de Gabinete, el gesto final de Francos fue “poner todas las herramientas sobre la mesa para que el Presidente tome las mejores decisiones”.

Incluso en su retirada se lo va a recordar por mucho tiempo”, consideró.

En tanto, Adorni detalló que la instrucción que recibió de Milei fue “coordinar el Gabinete para que la gestión avance” y lograr que “en estos dos años nos sigamos destacando en lo que hacemos”.

Noticia en desarrollo.

