Cambios en el Gabinete de Javier Milei: cómo quedará compuesto tras las renuncias de Guillermo Francos y Lisandro Catalán

Tras la renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete de ministros y, de Lisandro Catalán, como ministro del Interior, el Gobierno nuevamente se reconfigura a pesar de la victoria electoral de octubre. Ambos compartieron un mensaje en redes sociales dirigido al presidente Javier Milei donde explicaron los motivos por los que dejaron los cargos y, además, aclarar que permanecerán cerca del espacio de La Libertad Avanza.
De manera casi inmediata, desde la Oficina del Presidente informaron que Manuel Adorni, actual vocero presidencial, reemplazará a Guillermo Francos como jefe de Gabinete de ministros. El funcionario había sido electo como legislador porteño el pasado 18 de mayo y debería asumir el próximo 10 de diciembre. Sin embargo, no lo hará, a pesar de que él mismo aseguró que el cargo "no era testimonial". Ahora, continuará su carrera política en uno de los cargos más importantes del Ejecutivo.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1984413898766717310&partner=&hide_thread=false
Esta nueva ola de renuncias ocurrió tan solo casi diez días después de que se oficialice la renuncia del canciller Gerardo Werthein, y también del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Sin embargo, éste ultimo se quedará al frente de la cartera judicial.
Antes de las elecciones del 26 de octubre, el presidente Javier Milei adelantó que iba a reacomodar el gabinete de cara a la segunda parte de su mandato para poder lograr sus próximos objetivos.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/1984412990918066178&partner=&hide_thread=false
En esa misma línea, en el comunicado donde anunciaron a Adorni en su nuevo cargo, el Gobierno explicó que fue "un cambio que responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre enfocada en las reformas estructurales que el país necesita".
Se espera que en los próximos días se sumarían más cambios, por un lado, dejaría su cargo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien en diciembre asumirá una banca en el Senado por la Ciudad de Buenos Aires, y Luis Petri, ministro de Defensa, que ganó un escaño en la Cámara de Diputados en representación de Mendoza.
Cómo queda formado el nuevo Gabinete de Javier Milei
-
Jefe de Gabinete: Manuel Adorni.
-
Ministro del Interior: vacante.
-
Ministro de Economía: Luis Caputo.
-
Ministro de Relaciones Exteriores: Pablo Quirno.
-
Ministra de Seguridad: Patricia Bullrich (dejará su cargo en diciembre para asumir como senadora por CABA).
-
Ministro de Defensa: Luis Petri (dejará su cargo en diciembre para asumir como diputado por Mendoza).
-
Ministra de Capital Humano: Sandra Pettovello.
-
Ministro de Salud: Mario Lugones.
-
Ministro de Desregulación del Estado: Federico Sturzenegger.
-
Secretario de Justicia: Sebastián Amerio.
-
Secretario de Educación: Carlos Torrendell.
-
Presidente del BCRA: Santiago Bausili.