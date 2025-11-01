Cambios en el Gabinete de Javier Milei: cómo quedará compuesto tras las renuncias de Guillermo Francos y Lisandro Catalán A pesar de la victoria electoral, continúan las salidas en el Gobierno: Manuel Adorni, actual vocero presidencial, ocupará el puesto de jefe de ministros. Por







El Gabinete de Javier Milei. NA

Tras la renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete de ministros y, de Lisandro Catalán, como ministro del Interior, el Gobierno nuevamente se reconfigura a pesar de la victoria electoral de octubre. Ambos compartieron un mensaje en redes sociales dirigido al presidente Javier Milei donde explicaron los motivos por los que dejaron los cargos y, además, aclarar que permanecerán cerca del espacio de La Libertad Avanza.

De manera casi inmediata, desde la Oficina del Presidente informaron que Manuel Adorni, actual vocero presidencial, reemplazará a Guillermo Francos como jefe de Gabinete de ministros. El funcionario había sido electo como legislador porteño el pasado 18 de mayo y debería asumir el próximo 10 de diciembre. Sin embargo, no lo hará, a pesar de que él mismo aseguró que el cargo "no era testimonial". Ahora, continuará su carrera política en uno de los cargos más importantes del Ejecutivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1984413898766717310&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/9XohApdrjB — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 1, 2025 Esta nueva ola de renuncias ocurrió tan solo casi diez días después de que se oficialice la renuncia del canciller Gerardo Werthein, y también del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Sin embargo, éste ultimo se quedará al frente de la cartera judicial.

Antes de las elecciones del 26 de octubre, el presidente Javier Milei adelantó que iba a reacomodar el gabinete de cara a la segunda parte de su mandato para poder lograr sus próximos objetivos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GAFrancosOk/status/1984412990918066178&partner=&hide_thread=false Señor Presidente de la Nación

Ante los persistentes trascendidos sobre modificaciones en el Gabinete Nacional, me dirijo a Usted con el objeto de presentarle mi renuncia al cargo de Jefe de Gabinete de Ministros, para que pueda afrontar sin condicionamientos la etapa de gobierno… — Guillermo Francos (@GAFrancosOk) November 1, 2025 En esa misma línea, en el comunicado donde anunciaron a Adorni en su nuevo cargo, el Gobierno explicó que fue "un cambio que responde al resultado de las elecciones, la necesidad de renovar el diálogo político y esta segunda etapa que comienza a partir del 10 de diciembre enfocada en las reformas estructurales que el país necesita".