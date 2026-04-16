Nuevo respaldo de Karina Milei a Manuel Adorni en Vaca Muerta en medio del escándalo La secretaria general de la Presidencia viajó a Neuquén con el jefe de Gabinete, en el marco de su apoyo tras las denuncias por enriquecimiento ilícito. Por + Seguir en







Karina Milei junto a Manuel Adorni.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, visitó la provincia de Neuquén junto a Manuel Adorni, para volver a respaldar al jefe de Gabinete en medio de las denuncias contra el jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito y el mar de dudas en torno a su patrimonio.

Karina Milei encabezó una actividad junto a Adorni relacionada con Vaca Muerta, con autoridades de Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF). La visita, que se llevó adelante en un polo de producción hidrocarburífero, se enmarcó en las políticas energéticas del Gobierno.

Karina Milei y Manuel Adorni Karina Milei junto a Manuel Adorni. X (@KarinaMileiOk) La funcionaria de la administración de La Libertad Avanza también había respaldado al ministro coordinador el lunes, cuando recorrieron las instalaciones de la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán, donde funciona el primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) en salud humana de América Latina.

En tal sentido, la hermana del presidente Javier Milei había publicado una foto en la red social X en la que se la observa con el jefe de Gabinete, en el marco de su respaldo. "Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad", expresó.

Citaron a declarar al encargado del edificio donde vive Manuel Adorni La Justicia citó a declarar al encargado del edificio ubicado sobre la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, en el marco de la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. El juez Ariel Lijo autorizó al fiscal Gerardo Pollicita para que le tome testimonio y, además, buscan información sobre los desembolsos destinados a las remodelaciones del departamento.