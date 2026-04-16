16 de abril de 2026 Inicio
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Nuevo respaldo de Karina Milei a Manuel Adorni en Vaca Muerta en medio del escándalo

La secretaria general de la Presidencia viajó a Neuquén con el jefe de Gabinete, en el marco de su apoyo tras las denuncias por enriquecimiento ilícito.

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Karina Milei junto a Manuel Adorni.

Karina Milei junto a Manuel Adorni.

El primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) funciona en el Instituto Malbrán.
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En medio del escándalo, Adorni se mostró junto a Karina Milei en una recorrida por el Malbrán

Karina Milei encabezó una actividad junto a Adorni relacionada con Vaca Muerta, con autoridades de Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF). La visita, que se llevó adelante en un polo de producción hidrocarburífero, se enmarcó en las políticas energéticas del Gobierno.

Karina Milei y Manuel Adorni
Karina Milei junto a Manuel Adorni.

Karina Milei junto a Manuel Adorni.

La funcionaria de la administración de La Libertad Avanza también había respaldado al ministro coordinador el lunes, cuando recorrieron las instalaciones de la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Malbrán, donde funciona el primer laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) en salud humana de América Latina.

En tal sentido, la hermana del presidente Javier Milei había publicado una foto en la red social X en la que se la observa con el jefe de Gabinete, en el marco de su respaldo. "Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad", expresó.

Citaron a declarar al encargado del edificio donde vive Manuel Adorni

La Justicia citó a declarar al encargado del edificio ubicado sobre la calle Miró, en el barrio porteño de Caballito, en el marco de la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito. El juez Ariel Lijo autorizó al fiscal Gerardo Pollicita para que le tome testimonio y, además, buscan información sobre los desembolsos destinados a las remodelaciones del departamento.

Según informó TN, con estas medidas el magistrado busca obtener información de primera mano sobre los arreglos realizados en la vivienda donde reside el funcionario junto a su familia, e intenta determinar el origen de los fondos utilizados para las obras y las condiciones de compra de la propiedad en cuestión.

La causa por supuesto enriquecimiento ilícito se destapó tras conocerse un préstamo sospechoso de dos jubiladas, quienes financiaron u$s200.000 al actual jefe de Gabinete nacional. El monto total de la operación inmobiliaria alcanzó un total de u$s230.000, según consta en las actas de la escribana Nechevenko.

Matías Ledesma, abogado del funcionario, pidió postergar las declaraciones testimoniales de las vendedoras originales del inmueble por superposición de agendas judiciales con el caso Cuadernos. No obstante, otros prestamistas ya pasaron por Comodoro Py para detallar deudas pendientes que Adorni mantiene con ellas.

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