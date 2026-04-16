El biógrafo de Javier Milei pidió la renuncia de Manuel Adorni: "Es un sujeto muerto políticamente"
Nicolás Márquez se pronunció sobre la figura del jefe de Gabinete, envuelto en denuncias por enriquecimiento ilícito y luego de que se conozca un nuevo viaje a Aruba con su familia. Aseguró, además, que su permanencia "le hace mal al Gobierno".
“No me explico cómo puede ser que sigan sosteniendo a un personaje cuya credibilidad es nula de nulidad absoluta. Donde ya su reputación está en el subsuelo”, señaló el escritor, que días atrás ya se había pronunciado contrario sobre la figura de Adorni en redes sociales.
En una entrevista con Infobae, Márquez analizó que la permanencia del jefe de Gabinete "debilita" al Gobierno, por lo que entiende que debe dar un paso al costado: “Adorni políticamente es un sujeto muerto, terminado. Supongamos que es un hombre honorabilísimo, pero políticamente no sirve más, está terminado, está acabado”, remarcó el escritor, previo aclarar que su análisis es ajeno a la cuestión judicial.
En la misma linea, justificó su pedido de renuncia a un debilitamiento oficialista en la opinión pública: "Un mes y medio atrás, Milei ganaba una reelección caminando y ahora todos los días aparecen encuestas que ponen de manifiesto un deterioro visible, notorio, que cualquiera lo puede notar a título personal”.
Para Márquez, Adorni, “se ha transformado en un ministro fotográfico, porque más que eso no, no, lo apoyan fotográficamente. Es un respaldo simbólico, estético. Es ya un personaje que no tiene peso en sí mismo”.
El Gobierno sigue blindando a Manuel Adorni: se mostrará junto a Karina Milei en Vaca Muerta
Mientras la Justicia avanza sobre la figura del jefe de Gabinete, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, compartirá este jueves una actividad con el funcionario en la planta petrolera de Neuquén, donde mantendrán una reunión con autoridades de YPF y recorrerán la zona de Loma Campana.
La visita, además, tiene como objetivo poner en alza la agenda energética del Gobierno en uno de los principales polos de producción hidrocarburífera del país.
Si bien será una nueva puesta en escena del respaldo de la Casa Rosada al jefe de Gabinete, hasta el momento no hay agenda oficial difundida y la actividad me mantiene en estricto hermetismo.