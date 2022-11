Macri volvió a agitar la interna en el Juntos y cargó contra las jubilaciones tempranas de Tierra del Fuego

https://twitter.com/mauriciomacri/status/1588267376394371072 Las jubilaciones tempranas como las aprobadas por la reforma de Tierra del Fuego, además de ser profundamente injustas, proyectan sobre toda la sociedad una idea muy negativa de obsolescencia de las personas. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 3, 2022

Macri sostuvo que las jubilaciones a partir de los 55 las personas "alienta la discriminación y el aislamiento". "Las jubilaciones anticipadas son además una catástrofe para las cuentas estatales y una injusticia para los trabajadores de otras provincias, que indirectamente tendrán que aportar a las jubilaciones de los estatales de Tierra del Fuego, en algunos casos de apenas 55 años, indicó.

"Lamentablemente, en un país así los jóvenes no tienen futuro. La energía de sus tareas, su empeño y esfuerzo serán aspirados por el Estado a través de impuestos para pagar las jubilaciones a personas que deberían estar trabajando; no solo eso, que deberían querer estar trabajando", agregó.

"No hay atajos, no hay trucos, no hay ningún relato, no hay arenga, movilización ni discurso fantasioso que pueda salvarnos de hundirnos hasta el fondo si seguimos con medidas así. Es matemático que nos espera el desastre. O hacemos el cambio o no seremos nada", completó.

El gobernador de Tierra del Fuego le respondió a Macri

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, tildó a Macri como un "repetidor de frases hechas" y sostuvo que las declaraciones del expresidente "le faltan el respeto a todo el pueblo fueguino, a los servidores públicos de nuestra provincia, a todo el arco político fueguino, incluso a su propio espacio político".

"Usted no representa ningún cambio. Es simplemente un repetidor de frases hechas. Usted es el mejor discípulo del ajuste, el recorte y el hambre del pueblo argentino", dijo Melella a través de un hilo de Twitter.

"Le recuerdo que en un país federal como el nuestro, el pueblo fueguino es soberano, toma sus propias decisiones, y tiene muy buena memoria. No se olvida que durante su gobierno, fueron sus políticas las que perjudicaron a miles de hogares", agregó el mandatario provincial.

"Fue durante su gobierno que se perdieron miles de puestos de trabajo. Fue su gobierno el padre de este endeudamiento brutal que hoy padecemos. Fue su gobierno el encargado de suprimir sistemáticamente derechos de las y los trabajadores", agregó el mandatario provincial", recordó Melella.

https://twitter.com/gustavomelella/status/1587998611497013249 Sr. Ex Presidente @mauriciomacri ¿por qué antes de hablar no se informa mejor? Usted le falta el respeto a todo el pueblo fueguino, a los servidores públicos de nuestra provincia, a todo el arco político fueguino, incluso a su propio espacio político. — Gustavo Melella (@gustavomelella) November 3, 2022

En qué consisten las jubilaciones tempranas

La reforma jubilatoria sancionada el lunes por la Legislatura de Tierra del Fuego permitirá a los empleados públicos provinciales jubilarse con 55 años de edad hasta 2027 y cobrar hasta el 88% de su sueldo en actividad.

Si bien el sistema actual establece una modalidad paulatina para llegar a una edad jubilatoria de 60 años, tanto de hombres como de mujeres, la modificación previsional creó una ventana transitoria que permitirá jubilarse antes (a los 55 años) a quienes “hayan ingresado a la administración pública antes del 31 de diciembre de 2017” y se jubilen “hasta el 31 de diciembre de 2027”.

Para ello, deberán tener 30 años de aportes a cualquier sistema previsional pero 20 de ellos, como mínimo, al régimen fueguino.