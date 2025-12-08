Mató a su hermano de una puñalada por una discusión familiar e hirió a otro de un palazo en la cabeza El violento episodio ocurrió durante una disputa familiar en una casa del barrio Luján el domingo por la tarde. El agresor fue detenido y se secuestró el arma blanca utilizada en el asesinato, caratulado como homicidio y lesiones agravadas. Por + Seguir en







El barrio Luján, en Bahía Blanca, fue el escenario del trágico ataque. La Nueva de Bahía Blanca

Un hombre de 54 años, identificado como Ernesto Mansilla, fue detenido en la ciudad de Bahía Blanca luego de un brutal enfrentamiento familiar que culminó con la muerte de su hermano menor, Rodrigo Mansilla, de 32 años, y dejó herido a un tercer hermano.

El fatal ataque ocurrió el domingo por la tarde dentro de una casa en la calle Coulin al 600, en el barrio Luján, tras una fuerte discusión entre los parientes. El conflicto escaló rápidamente hasta la violencia extrema. Según fuentes policiales, el agresor tomó un arma blanca y apuñaló a su hermano Rodrigo en la zona intercostal izquierda, infligiéndole una herida mortal.

Durante el mismo episodio, el tercer hermano, Fernando Mansilla (44), también fue agredido. Fernando sufrió un golpe en la cabeza con una pala, aunque sus lesiones, si bien requirieron asistencia médica, no revistieron gravedad.

Tras la agresión, Rodrigo fue trasladado de urgencia al Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero, pero a pesar de los esfuerzos médicos, murió a poco de ingresar debido a la gravedad de la puñalada.

El personal policial que acudió al lugar logró la detención del agresor, Ernesto Mansilla, y procedió al secuestro del cuchillo utilizado en el crimen. El hombre quedó inmediatamente a disposición de la Justicia.

La causa se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº5, que investiga a Ernesto Mansilla por homicidio y lesiones agravados por el vínculo, en un hecho que conmociona a la comunidad de la ciudad bonaerense.