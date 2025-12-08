8 de diciembre de 2025 Inicio
La ONU confirmó un daño estructural en el escudo protector de Chernobyl tras un ataque de drones rusos

rInspectores del OIEA detectaron fallas en la estructura protectora, aunque aclararon que no existe un riesgo inmediato de liberación de material radiactivo al medio ambiente.

noLa Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó que la estructura protectora que cubre el reactor accidentado de Chernobyl sufrió daños que comprometen su capacidad de contención tras un reciente ataque con drones rusos. Pese a la gravedad del incidente, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) determinó que no existe un riesgo inmediato de liberación de material radiactivo al medio ambiente.

Inspectores del OIEA realizaron una visita a la planta y confirmaron que la cubierta, formalmente conocida como el Nuevo Confinamiento Seguro (NCS), dejó de cumplir algunas de sus "funciones de seguridad primarias". El daño, resultado de un bombardeo confirmado por inspecciones y análisis de imágenes satelitales, afectó primordialmente el revestimiento externo del escudo, comprometiendo su integridad funcional.

Los especialistas del OIEA tranquilizaron a la comunidad internacional al asegurar que los sistemas internos críticos y las bases de soporte de la monumental estructura permanecen intactos.

Ucrania había denunciado en febrero ataques rusos contra instalaciones dentro de la zona de exclusión de Chernobyl, acusaciones que Moscú negó. En este contexto, la comunidad experta llama a la calma. Jim Smith, especialista de la Universidad de Portsmouth, señaló que "la situación no es motivo de pánico", recalcando que el mayor riesgo sigue siendo el polvo radiactivo confinado dentro del antiguo sarcófago de hormigón que el NCS envuelve, el cual permanece asegurado bajo múltiples capas de protección.

El Nuevo Confinamiento Seguro es una obra de ingeniería crucial, construida para reemplazar al sarcófago original levantado de forma apresurada tras la catástrofe de 1986, con el objetivo de garantizar la contención del reactor durante un siglo.

Con unas dimensiones colosales (110 metros de altura y 256 metros de ancho), la estructura fue ensamblada por segmentos y deslizada sobre el reactor en una operación de $2.560 millones de dólares, financiada por la Unión Europea, 45 países y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, simbolizando un esfuerzo global de seguridad nuclear.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, enfatizó la importancia de actuar con celeridad, advirtiendo que "la restauración oportuna e integral sigue siendo esencial para garantizar la seguridad nuclear a largo plazo".

Las inspecciones de la agencia nuclear no solo se centraron en Chernóbil, sino que también evaluaron la situación de otras subestaciones eléctricas y plantas críticas ucranianas, dada la recurrencia de ataques rusos a la infraestructura energética de ese país.

