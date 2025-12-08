8 de diciembre de 2025 Inicio
Reactivan alerta nacional tras confirmarse un caso de sarampión en Entre Ríos

Un niño de Santa Elena fue diagnosticado con la enfermedad y el Ministerio de Salud volvió a activar el protocolo de vigilancia reforzada. Se investiga el origen del contagio y se insta a revisar esquemas de vacunación.

El Ministerio de Salud reactivó la alerta sanitaria en todo el país luego de confirmar un caso de sarampión en un niño de dos años y cuatro meses residente en Santa Elena, Entre Ríos. La medida obliga a reforzar la vacunación, la vigilancia clínica y la consulta inmediata ante síntomas compatibles.

El menor comenzó con fiebre alta, exantema y síntomas respiratorios a fines de noviembre. La investigación epidemiológica identificó un dato clave: el paciente había viajado a Casilda, Santa Fe, los días 14 y 15 de noviembre. Ese antecedente concentra ahora la búsqueda del posible origen del contagio.

El caso fue notificado al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud el 5 de diciembre. Tras la confirmación, todos los contactos estrechos fueron identificados y se encuentran bajo seguimiento, con revisión de esquemas de vacunación y recomendaciones de aislamiento según el nivel de exposición.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos convocó de urgencia a la Comisión Ministerial Asesora para la Vigilancia y Control del Sarampión, que trabaja en coordinación con autoridades nacionales y equipos de Santa Fe.

La detección ocurre en un escenario regional crítico. La OPS confirmó que las Américas perdieron nuevamente el estatus de región libre de transmisión endémica, luego de constatar la circulación sostenida del virus en Canadá. La OMS informó que, entre enero y septiembre, se registraron más de 360 mil casos sospechosos a nivel global, con 164 mil confirmados. África, la Región del Mediterráneo Oriental y Europa concentran la mayor carga.

En el continente, entre las semanas 1 y 37 de 2025, se notificaron 11.313 casos confirmados y 23 fallecimientos, con Canadá, México y Estados Unidos como los países más afectados. Argentina suma 35 casos en lo que va del año, en un contexto de brotes activos en Belice, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Paraguay y Perú.

Los análisis epidemiológicos insisten en el factor determinante: el 71% de los casos no estaba vacunado. La mayor incidencia se registra en menores de un año, el grupo más vulnerable y dependiente de la inmunización comunitaria para evitar la propagación.

