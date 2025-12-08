8 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

El viaje de Javier Milei a Noruega: entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado y reunión con el rey Harald V

El Presidente partirá rumbo al país europeo en el marco de una visita relámpago, debido a la ceremonia de la dirigente opositora venezolana y para mantener distintas reuniones.

Por
Javier Milei vuelve a salir del país.

Javier Milei vuelve a salir del país.

El presidente Javier Milei viajará a Noruega para asistir a la ceremonia en la que la opositora venezolana María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz, por lo que volverá a marcar su disimilitud con Nicolás Maduro. Además, se reunirá con el Rey Harald V y el primer ministro del país europeo, Jonas Gahr Støre.

El presidente Javier Milei.
Te puede interesar:

Milei mantiene un 49% de imagen positiva: Kicillof el más valorado de la oposición

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expuso que Milei partirá este lunes a las 20 en un vuelo especial a la ciudad de Oslo, donde llegará el martes a las 17:30. Se tratará de una visita relámpago del mandatario, quien cuando regrese a la Argentina continuará con la supervisión de las negociaciones de cara a las sesiones extraordinarias en el Congreso.

En tanto, el miércoles a las 13 participará de la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz a Machado, a las 15:30 se encontrará con el Rey Harald V y por último, a las 17:10 se reunirá con Støre. Luego, a las 20 volverá a la Argentina para arribar el jueves a las 9:30.

Javier Milei en el avión presidencial
Javier Milei vuelve a salir del país.

Javier Milei vuelve a salir del país.

En julio del 2024, Machado fue inhabilitada para postularse contra el chavismo y fue Edmundo González quien la reemplazó. Luego pasó a la clandestinidad por las amenazas recibidas en medio de protestas. Fue entonces que aseguró que “uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina de los últimos tiempos” y “una figura clave y unificadora en una oposición política que en su momento estuvo profundamente dividida”.

Milei asistirá al acto de la opositora venezolana en medio de la tensión en el vínculo diplomático entre Argentina y Venezuela, además de los fuertes desacuerdos ideológicos con Maduro. La Embajada argentina en Caracas fue rodeada tras albergar a opositores que pidieron refugio, y el gendarme Nahuel Gallo continúa secuestrado e incomunicado.

Además de la presencia del Presidente, se espera que a Machado también la acompañen Santiago Peña, mandatario de Paraguay, y de Daniel Noboa, jefe de Estado de Ecuador. También fue invitado Edmundo González Urrutia, el candidato opositor que compitió contra Maduro en las elecciones de agosto de 2024.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

ciudadanos del mundo ya se alistan para apuntar contra milei en el caso $libra

Ciudadanos del mundo ya se alistan para apuntar contra Milei en el caso $LIBRA

play

Pedro Saborido en TVR: "Están panelizando el Congreso"

Javier Milei en el acto de bienvenida a los aviones de combate F-16.

Milei celebra la llegada de los F-16 mientras entrega soberanía y sostiene doctrinas peligrosas

play

Indomables debatió la compra de los F16: "Una clara demostración del alineamiento de Milei con EEUU"

Javier Milei abordo de un F-16

Milei se subió a un avión F-16: todas las reacciones en redes sociales

El Presidente junto a Gustavo Valverde, Karina Milei y Luis Petri.
play

Milei defendió la designación de Presti: "Quien más sabe de Defensa es un militar"

Rating Cero

Ese interés se mantiene vigente y crece cada vez que el actor pisa una alfombra roja.

Este es el perfume favorito de Brad Pitt: cuánto sale en Argentina

Mucha felicidad y amor, describió la pareja sobre la celebración

Aparecieron las fotos de la boda Nicolás Cabré y Rocío Pardo: festejo onda Señor de los Anillos en un bosque de Córdoba

Un reparto sólido potencia la intensidad dramática de la película.
play

Espionaje, violencia y dilemas morales: la película de Netflix que te va a volar la cabeza

Se conocieron los nominados a los Globos de Oro 2026

Se anunciaron los candidatos a los Globos de Oro 2026: quiénes son los grandes favoritos

Este entrenador es conocido mundialmente y su divorcio fue noticia.

Un famoso director técnico del fútbol se está divorciando pero pasa el tiempo y aún no se resuelve: quién es y qué pasó

Los trámites vinculados al divorcio se volvieron más extensos debido a movimientos corporativos.

Más complicado de lo que creían: el divorcio de Pep Guardiola no se consuma y tendría problemas de papeles

últimas noticias

Javier Milei vuelve a salir del país.

El viaje de Milei a Noruega: entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado y reunión con el rey Harald V

Hace 22 minutos
Ese interés se mantiene vigente y crece cada vez que el actor pisa una alfombra roja.

Este es el perfume favorito de Brad Pitt: cuánto sale en Argentina

Hace 54 minutos
Este jugador podría irse pronto de Boca.

No rindió lo que se esperaba en Boca, pagaron mucho por él y ahora su futuro puede estar en otro equipo argentino

Hace 55 minutos
Los cinco argentinos acusados de robar en un shopping en Miami.

Hablaron dos de los argentinos acusados de robar en un shopping en Miami: "No somos mecheros vip"

Hace 1 hora
Mucha felicidad y amor, describió la pareja sobre la celebración

Aparecieron las fotos de la boda Nicolás Cabré y Rocío Pardo: festejo onda Señor de los Anillos en un bosque de Córdoba

Hace 1 hora