27 de octubre de 2026 Inicio
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Javier Milei llegó a Catamarca en su primera visita oficial y se reunirá con su militancia

La agenda del Presidente en la provincia incluye la inauguración de las nuevas plantas de producción de carbonato de litio de Río Tinto en el Salar del Hombre Muerto, recorridas por las instalaciones y un acto central en el marco del Día del Minero.

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Javier Milei  y su comitiva viistarán el salar del Hombre Muerto.

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El Presidente arribó a la capital provincial junto a una comitiva integrada por Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo. El operativo de seguridad desplegado incluyó cortes de tránsito en accesos clave, desvíos en el microcentro y hasta el retiro anticipado de escuelas céntricas para garantizar la circulación de la comitiva bajo custodia de fuerzas federales y provinciales.

Según el cronograma difundido por la Casa Rosada, a las 17:00 partirá hacia la capital provincial y a las 18:50 llegará junto a su comitiva, donde será recibido por el gobernador Raúl Jalil con un cordón de honor. Además, se prevé un encuentro con la militancia libertaria en el Hotel Casino de Catamarca, convocado por la cuenta oficial de La Libertad Avanza a nivel nacional. La actividad fue difundida en redes sociales con la consigna “Javier Milei en Catamarca” y se espera la presencia de dirigentes locales y seguidores del espacio político.

La actividad central en la provincia se desarrollará el miércoles 28. A las 08:00 donde el mandatario y sus funcionarios viajarán en un Hércules hacia el salar del Hombre Muerto. A las 09:20 está previsto el traslado a la planta de Río Tinto, donde serán recibidos por el director ejecutivo de la compañía, Simón Trott, y el gerente general de Río Tinto Argentina, Ignacio Costa. Minutos después, a las 09:50, recorrerán las instalaciones y visitarán el sector de producción de carbonato de litio.

El acto oficial de inauguración de las nuevas plantas se realizará a las 11:00, coincidiendo con el Día del Minero y en el marco de la expansión del Proyecto Fénix. Tras la ceremonia, a las 12:10 la comitiva partirá nuevamente en Hércules hacia Salta, con arribo al aeropuerto “General Martín Miguel de Güemes” a las 12:40. Desde allí, Milei emprenderá el regreso a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con llegada prevista a la Aerostación Militar Aeroparque a las 14:10.

La visita se inscribe en la estrategia oficial de mostrar el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en el sector minero, con el litio como protagonista de la agenda energética y económica del Gobierno.

Visita de Milei a Catamarca: inversiones y minería

La visita del presidente Javier Milei a Catamarca se da en un contexto de fuerte impulso a las inversiones mineras. La inauguración de las plantas de Río Tinto en el salar del Hombre Muerto posiciona al litio como protagonista de la estrategia energética nacional, con foco en la exportación de insumos clave para la transición hacia energías limpias. El proyecto busca multiplicar la capacidad extractiva en la puna catamarqueña y consolidar al noroeste argentino como polo minero.

En paralelo, el Ministerio de Economía oficializó la aprobación de un nuevo desarrollo minero de gran escala que contempla la explotación de cobre, oro, plata y molibdeno, con una inversión total declarada de US$ 6.393 millones. El plan prevé una vida útil de 23 años, con el procesamiento de 780 millones de toneladas de mineral y una producción anual promedio de 160.000 toneladas de concentrado de cobre. Además, se proyecta obtener más de 3,4 millones de toneladas de cobre, 2,3 millones de onzas de oro y 41,1 millones de onzas de plata, con más de la mitad del presupuesto destinado a proveedores nacionales.

Ambas iniciativas se inscriben en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que ya registra 23 proyectos distribuidos en nueve provincias y un total de US$ 49.766 millones en inversiones. Tras el paso por Catamarca, el Gabinete nacional continuará la agenda inversora en Santa Fe, con rondas de negocios en Rosario, y Milei planea extender las visitas a San Juan, Salta, La Pampa, Mendoza y Jujuy antes de fin de año, reforzando el mensaje de que la minería es uno de los motores de crecimiento que la Casa Rosada busca exhibir en el último trimestre.

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