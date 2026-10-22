Renunció Daniel González, secretario de Energía y Minería El funcionario renunció este jueves a la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, tras más de dos años de gestión. Había sido convocado en 2024 por el ministro Luis Caputo. Al anunciar su salida, agradeció al presidente Javier Milei. Por Agregar C5N en









González renunció tras más de dos años en el cargo. Cámara de Diputados

Daniel González presentó este jueves su renuncia como secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, luego de más de dos años en el cargo. En su despedida agradeció al presidente Javier Milei. El funcionario había llegado al Gobierno en agosto de 2024, convocado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para supervisar las áreas de Energía y Minería.

"Es un ciclo que se acaba. Gracias por dejarme ser parte de esta transformación profunda que está liderando en Argentina", agradeció públicamente González al Presidente tras su salida de la cartera de Energía y Minería. A su vez, dio las gracias al Ministro de Economía, quien también publicó un mensaje en sus redes sociales para despedirlo.

"Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo extraordinario como Secretario Coordinador de Energía y Minería. ¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado!", escribió Caputo.

Enorme agradecimiento para el gran Daniel González.

Un trabajo EXTRAORDINARIO como Secretario Coordinador de Energía y Minería.

¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado! pic.twitter.com/fJdDFU3Upx — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 22, 2026 Daniel González dejó su cargo: cuáles fueron los motivos de su renuncia Daniel González dejó su cargo como Secretario de Minería y Energía y se despidió con un mensaje de gratitud y balance personal. "Gracias por dejarme ser parte de esta transformación profunda que está liderando en Argentina", afirmó, al tiempo que reconoció que su ciclo en el Gobierno había llegado a su fin. Subrayó que no tiene vocación política ni exposición pública, y que durante casi dos años y medio pudo aportar su "grano de arena"en áreas con enorme potencial.

En su reflexión, admitió que no es fácil dejar un proyecto "con épica y trabajo infinito", pero contó que la decisión la venía conversando con Luis "Toto”" Caputo desde hace meses. Agradeció al equipo que continuará en funciones y remarcó que el único que se aparta es él, destacando la dedicación y la continuidad de quienes siguen al frente de Energía y Minería.