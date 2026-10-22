23 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Renunció Daniel González, secretario de Energía y Minería

El funcionario renunció este jueves a la Secretaría de Coordinación de Energía y Minería, tras más de dos años de gestión. Había sido convocado en 2024 por el ministro Luis Caputo. Al anunciar su salida, agradeció al presidente Javier Milei.

Por
González renunció tras más de dos años en el cargo.

González renunció tras más de dos años en el cargo.

Cámara de Diputados

Daniel González presentó este jueves su renuncia como secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, luego de más de dos años en el cargo. En su despedida agradeció al presidente Javier Milei. El funcionario había llegado al Gobierno en agosto de 2024, convocado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para supervisar las áreas de Energía y Minería.

La autoridad monetaria que preside Bausili encadenó 18 jornadas con saldo positivo.
Te puede interesar:

El Banco Central aceleró las compras y sumó más de u$s200 millones en la semana, pero cayeron las reservas

"Es un ciclo que se acaba. Gracias por dejarme ser parte de esta transformación profunda que está liderando en Argentina", agradeció públicamente González al Presidente tras su salida de la cartera de Energía y Minería. A su vez, dio las gracias al Ministro de Economía, quien también publicó un mensaje en sus redes sociales para despedirlo.

"Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo extraordinario como Secretario Coordinador de Energía y Minería. ¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado!", escribió Caputo.

Daniel González dejó su cargo: cuáles fueron los motivos de su renuncia

Daniel González dejó su cargo como Secretario de Minería y Energía y se despidió con un mensaje de gratitud y balance personal. "Gracias por dejarme ser parte de esta transformación profunda que está liderando en Argentina", afirmó, al tiempo que reconoció que su ciclo en el Gobierno había llegado a su fin. Subrayó que no tiene vocación política ni exposición pública, y que durante casi dos años y medio pudo aportar su "grano de arena"en áreas con enorme potencial.

En su reflexión, admitió que no es fácil dejar un proyecto "con épica y trabajo infinito", pero contó que la decisión la venía conversando con Luis "Toto”" Caputo desde hace meses. Agradeció al equipo que continuará en funciones y remarcó que el único que se aparta es él, destacando la dedicación y la continuidad de quienes siguen al frente de Energía y Minería.

González se había sumado al gobierno de Javier Milei en septiembre de 2024, tras su paso como CEO de YPF. Según relató, había planteado su salida meses atrás, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, le pidió que permaneciera en el cargo por la agenda legislativa y los proyectos pendientes en Energía y Minería. Finalmente, ambos coincidieron en que este era el momento adecuado para concretar la renuncia.

Entre los temas que mencionó como parte de su gestión, destacó iniciativas vinculadas con la Ley de Zona Fría, la Ley de Combustibles y el proyecto "Super RIGI", además de la presentación del Presupuesto y la participación de empresas energéticas y mineras en el Argentina Week en París. También subrayó la necesidad de acelerar el tratamiento de los proyectos que ingresaban al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), ante el crecimiento sostenido de las propuestas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Luis Caputo y Federico Furiase.

El secretario de Finanzas negó el atraso cambiario y descartó la volatilidad del dólar en 2027

Luis Caputo junto a Ilan Goldfajn en la reunión anual del BID en República Dominicana.

El Gobierno obtuvo una garantía del BID por u$s200 millones para reforzar el sistema eléctrico y evitar cortes

Caputo, durante un evento en Tailandia.

Caputo aseguró que Argentina tiene "un excedente de dólares" y defendió el plan económico

El Merval volvió a caer: segundo día consecutivo en baja, aunque esta vez el retroceso fue moderado.

Cayeron las acciones argentinas y el riesgo país rozó nuevos máximos del año

La entidad que preside Santiago Bausili continúa con la racha de saldo positivo.

El Banco Central logró su mejor semana compradora desde julio y reforzó las reservas internacionales

La entidad monetaria encadena 13 jornadas consecutivas con terreno positivo en el mercado.

Las reservas del Banco Central volvieron a superar los u$s50.000 millones tras una fuerte compra de dólares

Rating Cero

La influencia de Charly en los jóvenes músicos.
play

El ADN de Say No More: la nueva generación de artistas celebra la música de Charly García

Los sitios icónicos de Charly en la Ciudad.
play

Charly 75: el mapa para recorrer los rincones de Buenos Aires donde se construyó su leyenda

Julieta Prandi estuvo en Brasil junto a un amigo, tras la abrupta separación con Emanuel Ortega. 

Julieta Prandi reveló un nuevo dato sobre su separación de Emanuel Ortega: "Me terminé enterando que..."

La inesperada revelación de Momi Giardina.

Momi Giardina sorprendió al hablar de separación: el dramático relato que desconcertó a sus compañeros

La mamá de Elina Fernandez habló y destapó un escándalo.

La mamá de Elina Costantini rompió el silencio y destapó el drama que vive con su nieta: "Hace meses que no la veo"

Sabrina Rojas se desligó de los rumores de acercamiento a Franco Mastantuono. 

Sabrina Rojas habló sobre los rumores que la vinculan a Mastantuono: "Un poco de verdad y..."

últimas noticias

Flávio Bolsonaro y Lula da Silva.

Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro se miden en el último debate antes del balotaje

Hace 42 minutos
El presidente español cuestionó a su par argentino.

La crítica de Pedro Sánchez sobre la visita de Milei a España: "Vino a dar lecciones"

Hace 47 minutos
¿A cuánto cotiza el dólar?

Tras la quinta suba al hilo, el dólar cierra la semana en $1.550

Hace 1 hora
¿Cuándo juegan Estudiantes vs. Palmeiras?

Cuándo juega Estudiantes la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras

Hace 1 hora
La humedad y la inestabilidad se mantiene en Buenos Aires. 

Las tormentas y la humedad no dan tregua en Buenos Aires: no se van los chaparrones y aumenta la temperatura

Hace 1 hora