Renunció Daniel González, secretario de Energía y Minería

Daniel González presentó este jueves su renuncia como secretario de Coordinación de Energía y Minería de la Nación, luego de más de dos años en el cargo. En su despedida agradeció al presidente Javier Milei. El funcionario había llegado al Gobierno en agosto de 2024, convocado por el ministro de Economía, Luis Caputo, para supervisar las áreas de Energía y Minería.
"Es un ciclo que se acaba. Gracias por dejarme ser parte de esta transformación profunda que está liderando en Argentina", agradeció públicamente González al Presidente tras su salida de la cartera de Energía y Minería. A su vez, dio las gracias al Ministro de Economía, quien también publicó un mensaje en sus redes sociales para despedirlo.
"Enorme agradecimiento para el gran Daniel González. Un trabajo extraordinario como Secretario Coordinador de Energía y Minería. ¡Muchas gracias Daniel por la dedicación, el esfuerzo y el laburazo realizado!", escribió Caputo.
Daniel González dejó su cargo: cuáles fueron los motivos de su renuncia
Daniel González dejó su cargo como Secretario de Minería y Energía y se despidió con un mensaje de gratitud y balance personal. "Gracias por dejarme ser parte de esta transformación profunda que está liderando en Argentina", afirmó, al tiempo que reconoció que su ciclo en el Gobierno había llegado a su fin. Subrayó que no tiene vocación política ni exposición pública, y que durante casi dos años y medio pudo aportar su "grano de arena"en áreas con enorme potencial.
En su reflexión, admitió que no es fácil dejar un proyecto "con épica y trabajo infinito", pero contó que la decisión la venía conversando con Luis "Toto”" Caputo desde hace meses. Agradeció al equipo que continuará en funciones y remarcó que el único que se aparta es él, destacando la dedicación y la continuidad de quienes siguen al frente de Energía y Minería.
González se había sumado al gobierno de Javier Milei en septiembre de 2024, tras su paso como CEO de YPF. Según relató, había planteado su salida meses atrás, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, le pidió que permaneciera en el cargo por la agenda legislativa y los proyectos pendientes en Energía y Minería. Finalmente, ambos coincidieron en que este era el momento adecuado para concretar la renuncia.
Entre los temas que mencionó como parte de su gestión, destacó iniciativas vinculadas con la Ley de Zona Fría, la Ley de Combustibles y el proyecto "Super RIGI", además de la presentación del Presupuesto y la participación de empresas energéticas y mineras en el Argentina Week en París. También subrayó la necesidad de acelerar el tratamiento de los proyectos que ingresaban al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), ante el crecimiento sostenido de las propuestas.