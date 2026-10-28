28 de octubre de 2026 Inicio
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Argentina volvió a votar en contra de levantar el embargo económico de Estados Unidos a Cuba

El canciller Pablo Quirno justificó la decisión diplomática adoptada este miércoles en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU). Argumentó que el país caribeño carece de democracia y oprime a sus ciudadanos, y destacó este giro en la política exterior gubernamental.

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La resolución para rechazar el embargo obtuvo 130 votos a favor

La resolución para rechazar el embargo obtuvo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.

El Gobierno argentino votó este miércoles en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en contra de una resolución para levantar el embargo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba, como rechazo a las políticas internas del régimen cubano.

Luis Caputo, ministro de Economía.
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El canciller Pablo Quirno justificó de inmediato esta decisión oficial mediante un mensaje difundido por medios digitales. "No hay libertad sin democracia, ni desarrollo económico sin respeto por la propiedad privada", afirmó el funcionario.

En su argumentación, el jefe de la diplomacia argentina profundizó sus críticas hacia las autoridades de la isla caribeña. "El régimen cubano no puede seguir escudándose en la soberanía para justificar la opresión de su pueblo, la persecución política, la supresión de las libertades y la negación de los derechos fundamentales", remarcó.

El canciller aseguró que Argentina tiene la capacidad sanitaria, técnica y política para proteger la salud de su población.

El canciller aseguró que Argentina tiene la capacidad sanitaria, técnica y política para proteger la salud de su población.

Quirno interpretó los resultados de la votación como un avance para los intereses de la gestión gubernamental actual. El canciller aseguró que la decisión "refleja un cambio significativo en el escenario internacional y reafirma el liderazgo de la Argentina en la defensa de la libertad y la democracia".

El resultado diplomático expuso una nueva tendencia regional

Al analizar el panorama continental, el funcionario celebró el acompañamiento de otras naciones a la postura del Gobierno argentino. "Cada vez más países de América Latina se suman a una posición que coloca la libertad, la democracia y los derechos individuales en el centro de la agenda regional", enfatizó.

Para concluir su exposición sobre la postura adoptada frente a la ONU, el canciller envió un mensaje directo a los habitantes de la isla. "La Argentina reafirma su compromiso con estos principios y expresa su solidaridad con el pueblo cubano en su legítima aspiración a vivir en libertad, con instituciones democráticas y bajo el Estado de derecho", finalizó.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba.

A nivel global, la resolución para rechazar el embargo obtuvo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Esta asamblea representó el trigésimo cuarto rechazo diplomático al bloqueo vigente desde 1960, pero registró el menor nivel de apoyo de los últimos veinte años.

Los números finales evidenciaron una modificación sustancial respecto de procesos anteriores en el continente. En el bloque de América Latina, además de Argentina, también votaron en contra Colombia, Costa Rica, Ecuador y Paraguay, mientras que Chile, República Dominicana, Honduras y Perú optaron por la abstención.

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