Luis Caputo en el estreno del stream de Economía: "No me importa mucho el riesgo país"

El ministro de Economía, Luis Caputo , aseguró este viernes que el riesgo país "no es lo relevante" en este momento, ya que Argentina se encuentra "frente a un cambio histórico" y no necesitará acudir a los mercados durante los próximos 18 meses.

"A mí, honestamente, no me importa mucho el riesgo país. Y disculpen los tenedores de bonos si digo esto, pero Argentina hoy no necesita ir a los mercados. Esa es una de las grandes diferencias con respecto al pasado. Argentina no necesita hoy convencer a los mercados, porque no va a tener que ir por el próximo año y medio", advirtió el titular del Palacio de Hacienda.