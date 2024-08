Luis Caputo aseguró que los cambios en el Impuesto PAIS generarán "una baja de precios" en septiembre

"Creo que va a implicar una baja de precios, que vamos a ver en septiembre. Nos hemos juntado con muchas cámaras para transmitirles que la gente tiene que recibir del otro lado. Automóviles, electrodomésticos, productores de motos. Si la gente ve que sacamos el Impuesto PAIS pero no reciben nada, ¿de qué sirvió? Todos entienden que entre todos se tiene que construir un nuevo modelo. No sirve especular, eso es pan para hoy y hambre para mañana. La reacción de todos ha sido muy buena", sostuvo, en diálogo con Radio Rivadavia.

Luis Caputo X

En línea con eso, el ministro vaticinó que "la inflación de agosto va a estar cercana al 4%. Creo que en septiembre va a bajar, por el Impuesto PAIS y por otras medidas, alguna que anunciaremos esta semana y otras a mediados de septiembre que también van a contribuir a bajar el costo argentino".

"Mientras nos mantengamos en el orden macro, esa baja se va a continuar. Entendiendo que la inflación es un fenómeno monetario, Argentina no emite más pesos, no es una economía sobrecalentada, la capacidad instalada está al 55% así que puede absorber cualquier shock de demanda. Las condiciones están dadas para que la inflación siga bajando", añadió.

Luis Caputo, sobre los subsidios al transporte público: "Estamos igualando la situación de las provincias con Ciudad y Provincia de Buenos Aires"

Consultado sobre la eliminación de los subsidios a la Red SUBE para la conexión con líneas de colectivo unijurisdiccionales, Caputo resaltó: "Lo que estamos haciendo es igualar la situación de todas las otras provincias del país con Ciudad y Provincia de Buenos Aires. La Nación tiene jurisdicción en las líneas interjurisdiccionales, es decir las que son entre provincias o entre capital y una provincia. El resto son de las provincias y los municipios. Entonces, ¿por qué el contribuyente de Misiones o de Entre Ríos tiene que subsidiar al que viaja en colectivo en capital?".

"Ahora, eso no quiere decir que el que viaja en colectivo en capital no pueda tener subsidios, lo que quiere decir es que lo decide capital. Eso lo tiene que subsidiar la capital y la provincia. Yo no tengo forma de justificar eso; si no, con toda razón, puede venir Alfredo Cornejo y decirme 'subsidiame a mí en Mendoza'", añadió.

"Nosotros damos la tarifa social a 5,3 millones de ciudadanos y seguimos subsidiando las 113 líneas interjurisdiccionales. Lo único que ahora queda en función de provincia y capital es que ellos deciden si van a querer darle subsidio o no del boleto integrado a sus ciudadanos. Estaba mal antes, es plata que sí pueden absorber provincia y ciudad, tenían razón los gobernadores que nos echaban en cara esto", señaló el ministro.

Luis Caputo, sobre el reclamo de Jorge Macri por la coparticipación: "No solo estamos cumpliendo con el fallo de la Corte: estamos pagando por adelantado"

"Se dijo que no estábamos cumpliendo con el fallo de la Corte cosa que no es cierto. No solo estamos pagando el 2,95% de coparticipación sancionado, sino que lo estamos pagando por adelantado, todos los viernes. La Ciudad se beneficia porque puede ganar los intereses del pago adelantado. La discusión es que la Ciudad quiere que ese pago sea por goteo diario. Es un tema de forma de pago. Por eso no fui a la reunión del jueves, porque era una discusión legal y técnica", expresó Caputo sobre el reclamo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El primo del expresidente planteó el domingo que "a partir de agosto empezaron a pagar pero con una modalidad que no respeta el fallo de la Corte". "Reconozco que empieza a haber un esfuerzo del Gobierno Nacional pero todavía hay un incumplimiento del fallo", subrayó.

Luis Caputo: "Coincido totalmente con el veto a la reforma jubilatoria"

"Coincido totalmente con el veto a la reforma jubilatoria. A la gente que votó eso no le importa absolutamente nada los jubilados. Ellos estuvieron antes en el gobierno, prometieron que iban a terminar con las leliqs para pagarle a los jubilados y las multiplicaron por 20 y solamente en el último año les sacaron un 30% real a los jubilados mientras gastaron una ponchada de plata. Esto ya no es opinable, es 100% político", sostuvo Caputo.

"Nosotros vinimos y habiendo tenido que hacer un ajuste brutal producto del despilfarro que hicieron ellos le pagamos a los jubilados un 5,5% real más en siete meses, le están ganando a la inflación. Esto es un tema político donde ellos quieren voltear al Gobierno. Claro que los jubilados ganan poco, por culpa del kirchnerismo que puso a 3,7 millones de jubilados sin los aportes correspondientes. El 67% de los jubilados no tienen aportes", añadió.

"A mí me encantaría pagarles más, pero rompieron el sistema. Muchos a raíz de esto dice 'bueno, por qué no hacen una diferencia entre los que aportaron y los que no'. Esa diferencia ya existe. El 90% de los que cobran la mínima son los que no aportaron. El haber medio de los que aportaron es $610 mil, muchos cobran pensión, lo que los lleva a $900 mil. Es importante que se entienda que el que aportó cobra bastante más. El nivel de pobreza en los jubilados es del 11%, en los chicos es casi 60%", concluyó el ministro.