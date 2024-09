Lourdes Arrieta le respondió a Javier Milei: "Existe un verticalismo nefasto en La Libertad Avanza"

En una publicación en sus redes sociales, Arrieta desmintió al mandatario. "Si un juez me otorgó custodia es porque la gravedad de los hechos, lo ameritaba. Por tanto, lo de falsa denuncia está de más. No sé quién le hizo llegar tal info", replicó.

En tanto, apuntó hacia la feroz interna libertaria: "Me fui del bloque, no me expulsaron, para que ud. no siga pagando el costo político de que se le van los diputados. Existe un verticalismo nefasto en LLA y como liberal, no lo pienso tolerar. Seguiré alzando mi voz aún más alto y defendiendo mis valores".

Por último, marcó la labor realizada en la provincia mendocina para que Milei llegue a la Casa Rosada. "Sepa además, que en Mendoza se hizo un trabajo de todo un equipo y ciudadanos de a pie para que llegue a ser pte. En Las Heras, obtuvo el 68% y todavía tiene esperanzas de llegar a fin de mes. No se olvide del pueblo. Dios le bendiga", manifestó.