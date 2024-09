Javier Milei respaldó a Victoria Villarruel: "Ella no debe renunciar a ninguna de sus causas"

"Cuando elegí a Villarruel como compañera de fórmula elegí una profesional de fuste, no elegí decorado o por que me quedaba bien en la papeleta. La elegí a plena conciencia y eso implica que Victoria tiene su propia agenda que tiene que ver con su propia historia. No tiene nada de malo", expresó el mandatario en una entrevista con La Nación +.

"Ella no debe renunciar a ninguna de sus causas. La conocí haciendo ese tipo de cosas", agregó Milei sobre los planes de su compañera de fórmula para juzgar a militantes de los 70 o para lograr la impunidad de los genocidas presos por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

Consultado sobre el rechazo de Villarruel a las intenciones de que el juez Ariel Lijo ocupe un lugar en la Corte Suprema, Milei manifestó que se trata de una opinión sin importancia política.

"Eso no es grave porque ella no vota, por lo tanto ella está dando una opinión personal que no tiene ningún impacto relevante sobre la selección de un juez de la corte", indicó el Presidente.

"Los liberales no somos manada. Ella no viene del ala liberal pero al margen de eso ella tiene su propia opinión. En términos políticos no es trascendente porque ella no vota", puntualizó.

Luego afirmó que volvería a elegir a Villarruel como vicepresidenta y aseguró que están dadas las condiciones para aspirar a un segundo mandato para continuar con las reformas que él considera necesarias para el país.

"Si las cosas viajan de este modo no hay problema. Hay que ver si ella quiere seguir acompañándome. El tango se baila de a dos", señaló Milei quien reconoció que con su vice hay temas en los que está de acuerdo y otros en los que no pero remarcó que él es el que toma la decisiones.

Milei explicó las expulsiones de Arrieta y Paoltroni

En otro pasaje de la entrevista, el Presidente explicó las expulsiones de la diputada Lourdes Arrieta y del senador Francisco Paoltroni del bloque de La Libertad Avanza.

"Arrieta fue expulsada del bloque por hacer denuncias falsas contra el resto de sus compañeros lo que nos parece absolutamente inaceptable", detalló Milei.

"Paoltroni mostró una actitud que no está en línea con la función a la que llegó. Él tiene una responsabilidad distinta a la de Villarruel. El si tiene voto y eso es una responsabilidad. Él no tiene ninguna chance de tener una banca si no hubiera estado pegado a una boleta en la que estaba yo", continuó.

Milei: "El vínculo con Macri es fabuloso"

Sobre su relación actual con Mauricio Macri, Milei sostuvo que el vínculo es "fabuloso". Consultado sobre las críticas que realizó el expresidente a la gestión libertaria, el mandatario marcó que el macrismo en cuatro años no pudo arreglar los problemas del déficit fiscal que su gobierno "arregló en un mes".

Tras responder las críticas reconoció que junto al PRO están trabajando en una coordinación parlamentaria que desembocará en un interbloque para coordinar leyes en el Congreso.

"Vamos a trabajar en una coordinación. Me voy a involucrar más activamente en los temas de política. Vamos a coordinar leyes con el PRO. El resultado natural va a ser llegar a un interbloque", adelantó.

Más adelante aseguró que logra agrupar a "la mejor parte de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza" en el 2025 el "kirchnerismo populista habrá sido historia".

Javier Milei: "Los jubilados recuperaron poder adquisitivo en dólares"

En otro pasaje de la entrevista Milei volvió a asegurar que las jubilaciones le están ganando a la inflación y los jubilados están recuperando poder adquisitivo.

"La jubilaciones durante el gobierno de Alberto Fernández en el pico llegaron a caer 40%. Ahora 5% arriba respecto al momento en que nosotros asumimos. Le ganamos a la inflación. Los jubilados recuperaron poder adquisitivo en dólares", afirmó.

Dicho dato fue desmentido por Centro de Economía Política (CEPA) que en un informe mostró que, a contramano de los dichos de Milei, los jubilados no le ganaron a la inflación: "las jubilaciones sin bono en el trimestre septiembre-noviembre de 2024 se mantendrán 4,6% por debajo del mismo trimestre de 2023, mientras que las jubilaciones con bono lo harían 13,6% por debajo", detallaron.