La denuncia de Lourdes Arrieta en Duro de Domar: "Me dijeron que si hablaba me mataban"

"Yo dije la verdad y así me fue. He recibido aprietes y presiones por parte de (Beltrán) Benedit para que me calle, si no me matan, si no me aíslan... Era por mensajes. Ya aporté todo a la Justicia", agregó la diputada mendocina, quien aclaró que varios diputados de todas las fuerzas se solidarizaron con ella.

Arrieta también cuestionó al presidente de la Cámara baja, Martín Menem. "Es una persona completamente verticalista. Si no hacés lo que él quiere, no tenes chances de avanzar o de progresar", explicó la diputada, quien adelantó que seguirá apoyando los proyectos del Presidente, pero con críticas.

La Libertad Avanza oficializó una nueva conformación del bloque sin Lourdes Arrieta

El bloque de diputados de La Libertad Avanza que preside Gabriel Bornoroni dio a conocer este martes la nueva conformación de la bancada sin Lourdes Arrieta, quien decidió anticiparse a su expulsión y formó un monobloque.

En la nota remitida al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y firmada por Bornoroni se detallan los nombres de los 37 diputados que ahora conforman el bloque libertario, entre los que siguen estando Lilia Lemoine, José Luis Espert, Marcela Pagano, Juliana Santillán y Alberto Benegas Lynch, entre otros.