El Gobierno aclaró que "nadie está pensando" en intervenir la AFA

El director de la Inspección General de Justicia, Daniel Vítolo, descartó la posibilidad desde el Poder Ejecutivo, y tampoco el ministro de Justicia. "Es un escenario que hay que descartar", sostuvo.

La IGJ no está considerando recomendar una intervención de la AFA.

El director de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, descartó la posibilidad de que el gobierno de Javier Milei decida intervenir la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en medio del conflicto con su titular, Claudio "Chiqui" Tapia, pero advirtió que hay "escenarios posibles que escapan al Poder Ejecutivo".

El funcionario explicó este miércoles que "la AFA puede ser sujeto de intervención, como cualquier otra asociación civil que tenga domicilio en la Capital Federal, bajo tres sistemas posibles o en tres escenarios", pero el Gobierno solo podría tener participación en uno de ellos.

"El primer escenario es que la IGJ compruebe y considere que ha habido violaciones graves a la ley, al estatuto o al reglamento que ponen en peligro a la institución. En ese caso, la IGJ puede recomendar al ministro de Justicia de la Nación la intervención, y es el ministro quien lo resuelve", indicó a Radio Rivadavia.

Si esto sucediera, la AFA podría apelar la decisión ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires, pero Vítolo subrayó que "este primer escenario está absolutamente descartado por el momento". "Nadie está pensando en el Poder Ejecutivo en intervenir la AFA", afirmó.

"La IGJ no está decidida ni tampoco está pensando, ni siquiera considerando recomendar una intervención, y tampoco lo está pensando el ministro de Justicia, así que es un escenario que hay que descartar. Pero hay dos escenarios posibles que escapan al Poder Ejecutivo", advirtió.

Vítolo señaló que una de las posibilidades es que, en el marco de las causas que investigan posible lavado de dinero dentro de la AFA, la Justicia Penal decida "tomar medidas tendientes a preservar los bienes, la administración o el patrimonio de las empresas o instituciones involucradas".

Otro escenario podría darse en la Justicia Civil, en el caso de que "alguno de los clubes o asociaciones afiliadas a AFA" argumente que "se encuentra en peligro la institución por el mal desempeño de sus administradores" y, entonces, "solicite la intervención judicial sobre la base del Código Civil y Comercial de la Nación".

Por último, el funcionario aclaró que la AFA sigue bajo jurisdicción de la IGJ aunque votó su mudanza, ya que esa resolución no tiene validez hasta que se modifique el estatuto y se completen los trámites administrativos. "La AFA sigue estando bajo mi órbita, a pesar de lo que la AFA dice", sostuvo.

