Vuelta a clases 2026: ofrecen beneficios y descuentos en comercios

Descuentos en útiles escolares para el comienzo de clases.
Miles de clientes del Banco Patagonia tendrán 25% de ahorro en indumentaria y en librerías.
Además, rige un 20% de descuento y 6 cuotas sin interés en comercios adheridos de toda la provincia hasta el 9 de marzo.
Las promociones incluyen una amplia red de librerías e indumentaria en Bariloche, Cipolletti, General Roca y el Valle.
La plataforma Club Patagonia permite comprar productos tecnológicos y escolares en 12 cuotas sin interés.
Con el inicio del ciclo lectivo 2026 muy próximo, el Banco Patagonia lanzó una ambiciosa campaña destinada a aliviar el bolsillo de miles de familias que abarca distintos rubros fundamentales para la vuelta a clases.
A través de una serie de acuerdos con comercios locales y marcas nacionales, la entidad busca facilitar el acceso a útiles, indumentaria y artículos deportivos en toda la provincia de Río Negro. La propuesta no solo ofrece financiación, sino que pone el foco en descuentos directos que apuntan a mitigar el impacto inflacionario en el presupuesto escolar.
Beneficios y descuentos en comercios por la vuelta a clases 2026
Esta campaña está dirigida específicamente a las y los trabajadores estatales de Río Negro que perciben sus haberes a través del Banco Patagonia. Para este sector, se han diseñado beneficios segmentados por fechas clave:
Indumentaria: del 23 al 28 de febrero, habrá un 25% de descuento abonando con tarjeta de débito.
Librerías: del 2 al 7 de marzo, el beneficio será del 25% de descuento, también con tarjeta de débito de la institución.
Mientras que, desde el 18 de febrero hasta el 9 de marzo, rige un descuento del 20% y 6 cuotas sin interés. Este beneficio aplica tanto para tarjetas de débito como de crédito (Visa, Master y AMEX) en una amplia red de comercios adheridos. La cobertura alcanza a las principales ciudades de la provincia, incluyendo los siguientes comercios de librerías e indumentaria:
Zona Valle y Costa: Librería Lyris, La Esquina, Papelería Abel, Don Quijote, Mueble ART, Hermes y Limonero Real.
Cipolletti: Vidaurrette, Strategos, Borboletta y Sidharta.
Bariloche: Garabato, Fukuoka, Bazar y Cía, Jumbo Express, Pepe Bidart, Distribuidora Olivos y Librería Yenny, Upa, Liquid, Pura Vida, Roca Bruja, Punto Sur y Tiempo.
Localidades: Zoe (Choele Choel); Expo Regalaría y Rincón Infantil (Río Colorado); Aquarela (Catriel); Relojería JK (Cinco Saltos); Librería de la Fe (General Roca); Casa Sánchez y Polipak (Allen), Segurandes y El Rusito (El Bolsón); Ruka Takun (Cinco Saltos); San Luis Ofertas (Allen); y locales como Paralelo y Casa Aznarez en Río Colorado.
La vuelta al cole también incluye la actividad física. Por ello, se sumaron beneficios en cadenas deportivas:
Open Sport: del 23 de febrero al 9 de marzo, 30% de ahorro y 6 cuotas sin interés.
Topper Web: del 2 al 7 de marzo, 30% de descuento y 6 cuotas sin interés.
Finalmente, para quienes prefieren la comodidad del hogar o buscan artículos tecnológicos, la tienda online www.clubpatagonia.com.ar permite acceder a todos sus productos con una financiación exclusiva de 12 cuotas sin interés.