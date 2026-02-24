Vuelta a clases 2026: ofrecen beneficios y descuentos en comercios Esta campaña de descuentos y financiación tiene como objetivo aliviar el presupuesto familiar en útiles, indumentaria y calzado deportivo. Por + Seguir en







Descuentos en útiles escolares para el comienzo de clases.

Miles de clientes del Banco Patagonia tendrán 25% de ahorro en indumentaria y en librerías. Además, rige un 20% de descuento y 6 cuotas sin interés en comercios adheridos de toda la provincia hasta el 9 de marzo. Las promociones incluyen una amplia red de librerías e indumentaria en Bariloche, Cipolletti, General Roca y el Valle. La plataforma Club Patagonia permite comprar productos tecnológicos y escolares en 12 cuotas sin interés. Con el inicio del ciclo lectivo 2026 muy próximo, el Banco Patagonia lanzó una ambiciosa campaña destinada a aliviar el bolsillo de miles de familias que abarca distintos rubros fundamentales para la vuelta a clases.

A través de una serie de acuerdos con comercios locales y marcas nacionales, la entidad busca facilitar el acceso a útiles, indumentaria y artículos deportivos en toda la provincia de Río Negro. La propuesta no solo ofrece financiación, sino que pone el foco en descuentos directos que apuntan a mitigar el impacto inflacionario en el presupuesto escolar.

Beneficios y descuentos en comercios por la vuelta a clases 2026 Mochila con útiles escolares, canasta escolar Freepik Esta campaña está dirigida específicamente a las y los trabajadores estatales de Río Negro que perciben sus haberes a través del Banco Patagonia. Para este sector, se han diseñado beneficios segmentados por fechas clave:

Indumentaria: del 23 al 28 de febrero, habrá un 25% de descuento abonando con tarjeta de débito.

del 23 al 28 de febrero, habrá un abonando con tarjeta de débito. Librerías: del 2 al 7 de marzo, el beneficio será del 25% de descuento, también con tarjeta de débito de la institución. Mientras que, desde el 18 de febrero hasta el 9 de marzo, rige un descuento del 20% y 6 cuotas sin interés. Este beneficio aplica tanto para tarjetas de débito como de crédito (Visa, Master y AMEX) en una amplia red de comercios adheridos. La cobertura alcanza a las principales ciudades de la provincia, incluyendo los siguientes comercios de librerías e indumentaria:

Zona Valle y Costa: Librería Lyris, La Esquina, Papelería Abel, Don Quijote, Mueble ART, Hermes y Limonero Real.

Librería Lyris, La Esquina, Papelería Abel, Don Quijote, Mueble ART, Hermes y Limonero Real. Cipolletti: Vidaurrette, Strategos, Borboletta y Sidharta.

Vidaurrette, Strategos, Borboletta y Sidharta. Bariloche: Garabato, Fukuoka, Bazar y Cía, Jumbo Express, Pepe Bidart, Distribuidora Olivos y Librería Yenny, Upa, Liquid, Pura Vida, Roca Bruja, Punto Sur y Tiempo.

Garabato, Fukuoka, Bazar y Cía, Jumbo Express, Pepe Bidart, Distribuidora Olivos y Librería Yenny, Upa, Liquid, Pura Vida, Roca Bruja, Punto Sur y Tiempo. Localidades: Zoe (Choele Choel); Expo Regalaría y Rincón Infantil (Río Colorado); Aquarela (Catriel); Relojería JK (Cinco Saltos); Librería de la Fe (General Roca); Casa Sánchez y Polipak (Allen), Segurandes y El Rusito (El Bolsón); Ruka Takun (Cinco Saltos); San Luis Ofertas (Allen); y locales como Paralelo y Casa Aznarez en Río Colorado. utiles escolares La vuelta al cole también incluye la actividad física. Por ello, se sumaron beneficios en cadenas deportivas: