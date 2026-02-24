IR A
Bombazo: revelan que la casa del padre de Mauro Icardi "está a nombre de Wanda Nara"

Según la abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld, la empresaria intervino porque "el señor no tenía casa". Cómo es el conflicto y por qué el inmueble aún no quedó a nombre de Juan Carlos Icardi.

Ana Rosenfeld y Wanda Nara.

La abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld, reveló que la casa del padre de Mauro Icardi "está a nombre de Wanda", lo que suma una nueva complicación a la ya de por sí caótica separación de ambos famosos. "Wanda la compró porque el señor no tenía casa", detalló la representante legal, y agregó: "Porque Wanda dijo: 'Yo se la voy a comprar, yo no voy a permitir que tu papá no tenga una casa propia'".

Wanda Nara y Martín Migueles juntos otra vez.
"¿Por qué no la puso a nombre del señor?", le reprochó la panelista Karina Iavícoli, y la abogada remarcó que ese es un pedido de Juan Carlos Icardi que debe resolverse ahora. "La mitad es de Mauro y él tiene que firmar; está de acuerdo en que sea solamente del papá. Pero se dice que Mauro no tiene ni el celular del papá", deslizó Rosenfeld en LAM.

La empresaria y el futbolista del Galatasaray se encuentran en medio de un enfrentamiento legal por el divorcio y la responsabilidad sobre los cuidados de Francesca e Isabella, sus hijas en común. Los últimos episodios que trascendieron al público fueron la Navidad que las hermanas pasaron con Icardi y la distante relación del jugador de fútbol con su familia.

De acuerdo a la abogada, el exmarido de Wanda Nara debe la cuota alimentaria "desde el día que el juez lo fijó". "El juez mismo dijo que 'los alimentos provisorios rigen hasta que yo lo diga'. Tiene que pagar o tiene que pagar", sentenció.

"El código dice que, a veces, dependiendo de la capacidad económica de cada uno, se comparte la cuota alimentaria. Pero el mínimo porcentual que le pusieron a Mauro que tiene que pagar no se compara siquiera con la obligación que tiene Wanda de estar todos los santos días con las chicas", señaló Rosenfeld, y apuntó: "No cumple por capricho".

El cruce con la abogada de Mauro Icardi

La abogada de Icardi, Elba Marcovecchio, argumentó que Rosenfeld debería "iniciar una demanda de alimentos definitivos". "Los alimentos provisorios se fijan para un período y en ese período tiene que ingresarse la demanda de alimentos definitivos, y esa demanda no se inició en ninguna jurisdicción", apuntó la profesional en LAM.

"Ese es el planteo que estamos haciendo en el expediente", señaló Marcovecchio, y concluyó: "Cuando haya una liquidación aprobada, Mauro pagará como pagó la anterior". La abogada también advirtió que "se dice que hay un divorcio presentado por Wanda en Argentina y no hay ningún divorcio presentado".

La abogada de Wanda Nara le respondió que "la cuota alimentaria es un derecho de los niños, no de la madre" y la acusó de "desviar la atención de que hay una deuda de alimentos".

"Cuando intentamos presentar la demanda de alimentos definitivos el juez dijo que no, que sigan corriendo los alimentos provisorios. Yo leo el expediente, que lo lean ellas también", sentenció Rosenfeld.

Sobre el divorcio, la profesional detalló: "Yo personalmente sorteé el expediente de divorcio en septiembre de 2024, pero de común acuerdo decidieron no darle curso". "Wanda quiere divorciarse, el 25 de marzo sale la sentencia de separación personal. Los bienes en Italia ya están divididos", repasó.

