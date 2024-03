Los despidos en el Estado aceleran el reclamo de un nuevo paro general de la CGT

Luego del contundente paro que realizó en enero contra el DNU 70/2023 que generaba un retroceso en materia de derechos laborales, en varias oportunidades referentes de la CGT se reunieron a analizar una nueva medida de fuerza ante el avance de las políticas neoliberales del gobierno que perjudicaron al conjunto de la población.

Tras haber participado de la convocatoria de la marcha del 24 de marzo por los derechos humanos, la democracia y en contra del ajuste a los trabajadores, fuentes cercanas al cosecretario de de la CGT Pablo Moyano adelantaron a C5N que la próxima semana será clave para definir un nuevo paro nacional.

El líder de camioneros es uno de los que más fuerza hace para que la central obrera realice una nueva medida de fuerza. Hace unos días, Moyano anticipó que ”en los próximos días la CGT seguramente tendrá que tomar alguna medida, que puede ser un nuevo paro general o una gran marcha federal en todo el país”.

ATE exigió a la CGT la convocatoria de un paro nacional

"Llegó la hora de que avancemos en una nueva medida de fuerza nacional. Una nueva huelga que nos permita unificar todas las luchas -dijo Aguiar en conversación con Gustavo Sylvestre- . No solo somos los estatales los que estamos sufriendo. A los jubilados y jubiladas les pagan una miseria en cuotas, se desploman las ventas, cierran los comercios, las economías regionales empiezan a sentir el impacto negativo de estas medidas económicas. Se necesita una medida de fuerza para unificar los reclamos", expresó Aguiar en su visita a Minuto Uno.

El gremialista contó que mantuvo un encuentro con Pablo Moyano y hubo coincidencias para avanzar en una nueva huelga general pero reprochó que los tiempos de las instancias orgánicas de la CGT son lentos.

"Llegó la hora de parar. Si a la CGT le está costando convocar a un paro que avancen las dos CTA. No son tiempos para evaluar cuándo hacer paro. Tenemos que salir y salir", puntualizó.

Aguar también le pidió a diputados que deroguen el DNU 70/2023 de Milei y no sean cómplices del ajuste que está ocurriendo en Argentina.

ATE realizará un paro nacional con

Ante los despidos, ATE realizará un paro con "ingresos masivos y simultáneos" a Ministerios

De cara al paro que realizará el próximo miércoles, ATE anticipó que ese día buscará hacer "ingresos masivos y simultáneos" de trabajadores a los ministerios, con posibles tomas de los edificios, a fin de resistir la nueva ola de cesantías de contratos en el sector público.

"Presidente Milei, como ya sabrá y estará disfrutando, porque usted encabeza un gobierno dañino y cruel, los estatales ya empezamos a recibir miles de telegramas de despidos, pero el día 3 de abril igual nos vamos a presentar en nuestros puestos de trabajo, haciéndolo exclusivo responsable por cualquier hecho violento que hubiera que lamentar", advirtió este jueves Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, a través de las redes.

Y exigió que "no se repitan escenarios del pasado, que la administración pública no esté militarizada y la policía no bloquee las puertas de los ministerios con listados de quienes si y quienes no pueden ingresar".

En su mensaje dirigido al jefe de Estado, Aguiar agregó: "Frente a esta tragedia social que está provocando, nos vamos a defender con las herramientas más efectivas que tenemos y que será ejerciendo nuestros derechos constitucionales de huelga, manifestación y libertad de expresión".

"Y por último, como son peligrosos y despiadados, anticipamos nuestro repudio a cualquier hecho de represión que desde la Casa Rosada se pudiera ordenar", finalizó el sindicalista.